Про затримання чоловіка повідомили 8 червня. Підозрюваному 36 років і він є жителем Дніпра.

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Криміналісти працюють із вилученими препаратами / Фото Нацполіції

Більше про цей інцидент

Автомобіль "BMW" зупинили на вулиці Байкальській.

Це зробили, бо хтось повідомив, що там перевозять заборонені медикаменти.

Правоохоронці, окрім таблеток, знайшли в авто 200 грамів кристалічного йоду.

Також вилучили 2 скляні колби.

Загальна вартість вилучених препаратів на "чорному ринку" – 20 тисяч гривень.



Йод, який вилучили з автомобіля підозрюваного / Фото Нацполіції

Що загрожує підозрюваному

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів або їх аналогів. Вона передбачає ув'язнення на термін від 4 до 8 років.

Зверніть увагу! На Івано-Франківщині затримали угруповання, яке виготовляло величезні партії амфетаміну. "Товар" продавали через анонімні канали у телеграмі. Координував дії зловмисників чоловік, який вже сидить за ґратами.