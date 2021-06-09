Про затримання чоловіка повідомили 8 червня. Підозрюваному 36 років і він є жителем Дніпра.

До теми Вилучили наркотиків на 2 мільйони: у Харкові викрили мережу аптек – фото, відео

Поліція Таблетки Заборонені медикаменти Препарати Наркотики
Криміналісти працюють із вилученими препаратами / Фото Нацполіції

Більше про цей інцидент

  • Автомобіль "BMW" зупинили на вулиці Байкальській.
  • Це зробили, бо хтось повідомив, що там перевозять заборонені медикаменти.
  • Правоохоронці, окрім таблеток, знайшли в авто 200 грамів кристалічного йоду.
  • Також вилучили 2 скляні колби.
  • Загальна вартість вилучених препаратів на "чорному ринку" – 20 тисяч гривень.

Поліція Таблетки Заборонені медикаменти Препарати Наркотики
Йод, який вилучили з автомобіля підозрюваного / Фото Нацполіції

Що загрожує підозрюваному

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів або їх аналогів. Вона передбачає ув'язнення на термін від 4 до 8 років.