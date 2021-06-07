Їх викрила Служба безпеки України. Координував прикарпатців чоловік, який зараз перебуває за ґратами.
Увага Вилучили наркотиків на 2 мільйони: у Харкові викрили мережу аптек – фото, відео
Що відомо про наркобізнес
- Загалом, 5 жителів Івано-Франківщини виготовляли амфетамін у двох лабораторіях області. Речовину ділки ввозили в Україну контрабандою з країн Євросоюзу через кордон з Польщею.
- Їхній організатор просто із в'язниці давав вказівки чоловікам. До речі, він відбуває покарання за насильницькі злочини й незаконний обіг наркотиків.
- За попередньою інформацією, щотижня наркоділки виготовляли й збували амфетаміну на 4 мільйони гривень. За один раз виробляли до 10 кілограмів психотропу, повідомили на сторінці Офісу генпрокурора.
- Лабораторії діяли з березня 2021 року.
Як збували наркотики
Зловмисники продавали наркотики адміністраторам анонімних телеграм-каналів. Через них й продавали товар кінцевим клієнтам. Замовлення вони відправляли поштою по всій території України.
Ділків СБУ затримала "на гарячому" / Фото СБУ
Що "світить" ділкам
Правоохоронці затримали 4 ключових фігурантів "на гарячому". Вони саме займались виготовленням чергової партії психотропу.
Загалом правоохоронці вилучили:
- понад 12 літрів амфетаміну в рідкому стані;
- 35 літрів нітроетану;
- 20 кілограмів прекурсору фенілнітропропену;
- майже 500 літрів хімічних реактивів;
- лабораторне обладнання.
Загальна вартість вилучених заборонених речовин становить майже 2 мільйони гривень.
Затриманим вже повідомили про підозру й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
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