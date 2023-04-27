Геть московських попів: на Житомирщині заборонили діяльність УПЦ МП

27 квітня у Житомирській області заборонили діяльність УПЦ МП на території регіону. Відповідне рішення ухвалили на сесії депутати облради.

До того ж депутати Житомирської обласної ради скасували рішення щодо передачі земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП. Про це інформує 24 Канал.

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Заборона УПЦ МП на Житомирщині

У відповідному рішенні йдеться, що УПЦ МП має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування. Тому на території Житомирської області припинили діяльність московського патріархату.

Також облрада підтримала звернення до влади про розірвання договорів оренди з УПЦ МП.

Окрім цього, було скасовано рішення 2017 року стосовно передачі земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП.

Ми скасували рішення, яке було ухвалене у 2017 році. Це стосується релігійної громади в Чоповичах. Ми проголосували за скасування цього рішення, тому що воно до кінця не було реалізоване. Обласна рада, відповідно до роз’яснень Конституційного суду, має право його відмінити,

– прокоментував заступник голови Житомирської облради Володимир Ширма.

Таким чином, земельна ділянка, яку передали монастирю, перебуватиме у комунальній власності.

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