Живе та щасливе місто: у Маріуполі згадали, як кілька років тому святкували День вишиванки

Маріуполь – символ незламності українського духу. І саме це місто, яке зараз перебуває під окупацією російських військових, влаштовувало неймовірні святкування Дня вишиванки. Як-от це, три роки тому.

У Маріупольській міській раді вирішили нагадати, як кілька років тому у місті святкували День вишиванки. Для цього виклали серію фото, на яких можна побачити щасливе та живе місто. Таке, яким воно було до того, як його почали атакувати російські військові.

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Масовий парад вишиванок і народні танці

Світлини дозволяють нам пригадати, яким був Маріуполь до ракетних атак, а також окупації. На його вулицях лунав радісний сміх, а діти гуляли просто неба, всміхаючись сонцю та теплу, яке воно з собою приносить. Усі у вишиванках: від малого і до великого. І всі дуже пишаються тим, що вони – українці. І саме цю гордість російські загарбники намагаються у нас відібрати. Але їм це не вдається ось уже 85-й день!

Нагадаємо, що в Україні щорічноЦьогоріч він припав на 19 травня. Тож не забудьте одягнути свою вишиванку, куди б ви сьогодні не пішли.

Яким був День вишиванки у Маріуполі кілька років тому / Фото Маріупольська міська рада

Яка зараз ситуація в Маріуполі: останні події

Російські загарбники продовжують вражати усіх своєю цинічністю. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що місто планують віддати кадировцям. Причому, з портом, а також правом на мародерство.

Крім того, окупанти знищили ще й маріупольську синагогу. Таким чином вони вкотре доводять, що нічим не відрізняються від німців під час Другої світової війни. Адже вони теж докладають руку до того, щоб знищити все, що належить єврейській громаді.

На цьому шокуючі новини не закінчуються. На місці металургійного комбінату "Азовсталь" окупанти планують відкрити парк. Так, ставленики Кремля вже пообіцяли знищене ними ж місто перетворити на "курорт".

На цю заяву вже відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він нагадав окупантам про десятки тисяч жертв, а також сотні тисяч тих, хто залишився без даху над головою. Тож усім, хто буде причетний до створення "курорту", спецслужби України організують індивідуальний "гарячий тур".

Тим часом у ВООЗ висловили занепокоєння. Згідно з даними організації, у Маріуполі може бути поширення холери, а також інших інфекційних захворювань. Одна з причин цього – проблеми з водопостачанням у місті.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 19 травня: дивіться відео