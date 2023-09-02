Дикуни й варвари: у ССО розповіли, як окупанти перетворюють населення на живий щит

Російські загарбники цинічно використовують мирне населення на тимчасово окупованих територіях України. Ворог розуміє, що Сили оборони ніколи не будуть проводити операцію, якщо є загроза для цивільних.

Про це 24 Каналу розповів воїн Сил спеціальних операцій, речник Центру національного спротиву Остап. Він зауважив, що окупанти розміщують техніку й особовий склад в житлових кварталах поруч з будинками.

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Російські варвари

На лівому березі Херсонщини росіяни примушують батьків відправляти дітей на очне навчання, аби у такий спосіб використовувати їх як живий щит. Таку тактику ворог застосовує ще з минулого року.

Окупанти мислять як варвари,

– зазначив Остап.

Російські солдати розміщуються у школах й водночас половину класів використовують для того, аби там сиділи дітки й ними можна було прикритися. Також росіяни переробляють медичні установи під військові шпиталі, але не закривають постійно одне відділення, де перебувають цивільні.

"Це варвари й дикуни, які не мають нічого спільного з людяністю й морально-етичними принципами. Вони просто використовують наших людей як живий щит. Ця інформація підтверджена", – сказав речник Центру національного спротиву.

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Люди були загнані у підвали

Загарбники почали розміщувати боєкомплекти у підвалах житлових будинків. У такому разі знищити БК ворога українським бійцям буде ще складніше.

Тут треба розглядати кожен окремий випадок індивідуально. Тому що, коли росіяни використовують будинки з цивільним населенням, то у жодному випадку ніхто не буде проводити операції, які загрожують життю нашого населення,

– наголосив Остап.

Водночас триває активна робота по розвідці й пошуку інформації, де ще розміщені склади й перевозять техніку. Сили оборони просять наше цивільне населення інформувати й допомагати для того, аби вони мали змогу ще ефективніше працювати по ворогу.

"Я згадую нашу торішню операцію з деокупації Херсона, як під час відступу люди були загнані у підвали, а навколо цих підвалів і будинків була замінована територія росіянами", – додав воїн Сил спеціальних операцій.

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