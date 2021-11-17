Живуть ілюзіями: у Росії кажуть, що можуть нейтралізувати ЗСУ за кілька годин
Джерело:телеграм-канал "Глав Медиа"
У Росії продовжують жити ілюзіями та стверджують, що нібито змогли б нейтралізувати Збройні сили України у термін від 50 хвилин до 10 годин.
Відповідну маразматичну заяву зробив капітан першого рангу армії РФ у відставці. Однак на цьому він не зупинився та змоделював "напад України на Крим чи інші території Росії".
Читайте також Можемо покладатися лише на себе: в ЄС заявили, що не допоможуть військом у разі вторгнення Росії
Для вирішення подібного завдання у Криму розгорнуть "бульбашку заборони доступу". Окрім цього, на півострові та у Новоросійську є всі морські, авіаційні, артилерійські та ракетні, а також інші засоби – включаючи ВКС, ВДВ, танкові, спеціальні та підрозділи морської піхоти,
– сказав моряк.
Він повторив пропагандистську тезу, що Росія нібито "сама не атакувала б першою".Зверніть увагу! Історія свідчить про те, що всі війни, в яких брала участь РФ, були розпочаті Кремлем. Зокрема у 2014 році країна-агресор вторглася в Україну "для захисту російськомовних".
Російсько-українська війна: коротко
- Валерій Залужний заявив, що Збройні сили України готові відбивати атаки ворога як під час повноцінного вторгнення, так і під час спроб захопити стратегічні об'єкти.
- Командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк зазначив, що українські військові чудово розуміють, як країна-агерсора веде війну, та готові до повномасштабної ескалації.
- У НАТО також готові до будь-якого сценарію та також пильно стежать за діями Кремля.