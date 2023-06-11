Жодна армія світу такого не переживала, – Черник вражений підготовкою українських військ
Передача сучасного озброєння для ЗСУ активізувалася. Також партнери наростили темпи та масштаби підготовки українських військових – такого ще не було в історії.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та аналітик Петро Черник. Зокрема, під час розмови він відповів на 9 важливих питань, що стосуються українського наступу, та назвав ключові чинники, від яких залежить його успіх.
Цікаво Один солдат на 48 сантиметрів: у британській розвідці розповіли про втрати Росії в Бахмуті
Підготовка воїнів ЗСУ буде корисною під час наступу
Черник зазначив, що підготовка є дуже важливою.
Я почну з латині: amat victoria curam. Перемога любить підготовку. У частині підготовки союзниками наших військ – також безпрецедентне явище в нашій історії,
– зауважив військовий експерт.
За його словами, такого масового, кількісного та якісного підходу, який зараз є – починаючи від Великої Британії, закінчуючи Скандинавським півостровом і нашими найближчими союзниками поляками – ще не переживала жодна армія світу.
"Я впевнений, що всі ці сили вже фактично якісно розподілені по всій лінії розмежування й чекають правильних наказів і визначення правильних оперативних напрямків. Безпрецедентне явище з підготовки нашого особового складу, яке однозначно буде мати коефіцієнт корисності на полі бою", – підсумував Черник.
Варто прочитати Втрати – колосальні: на Таврійському напрямку сили ворога поменшали майже на 5 рот за добу
Коротко про успіхи ЗСУ на фронті
- Речник Сил оборони України Східного напрямку, полковник Сергій Череватий 10 червня повідомив, що за добу українські захисники просунулися на 1400 метрів у напрямку Бахмута. Мовиться про декілька ділянок фронту.
- За його словами, слід розуміти, що просування на Бахмутському напрямку – це не миттєвий прорив, як було під час деокупації Харківщини, а спланована поступова операція.
- Українське військове командування ретельно аналізує усі бої, завдяки чому наші захисники продовжують панувати над ворогом.
- В Інституті вивчення війни також відзначили просування української армії на Сході. Зокрема, мовиться й про Бахмутський напрямок.