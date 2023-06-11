Жодна армія світу такого не переживала, – Черник вражений підготовкою українських військ

Передача сучасного озброєння для ЗСУ активізувалася. Також партнери наростили темпи та масштаби підготовки українських військових – такого ще не було в історії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та аналітик Петро Черник. Зокрема, під час розмови він відповів на 9 важливих питань, що стосуються українського наступу, та назвав ключові чинники, від яких залежить його успіх.

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Підготовка воїнів ЗСУ буде корисною під час наступу

Черник зазначив, що підготовка є дуже важливою.

Я почну з латині: amat victoria curam. Перемога любить підготовку. У частині підготовки союзниками наших військ – також безпрецедентне явище в нашій історії,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, такого масового, кількісного та якісного підходу, який зараз є – починаючи від Великої Британії, закінчуючи Скандинавським півостровом і нашими найближчими союзниками поляками – ще не переживала жодна армія світу.

"Я впевнений, що всі ці сили вже фактично якісно розподілені по всій лінії розмежування й чекають правильних наказів і визначення правильних оперативних напрямків. Безпрецедентне явище з підготовки нашого особового складу, яке однозначно буде мати коефіцієнт корисності на полі бою", – підсумував Черник.

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Коротко про успіхи ЗСУ на фронті