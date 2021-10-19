Жодна третя країна не має права на вето щодо вступу України в НАТО, – глава Пентагону

Голова Пентагону США Ллойд Остін заявив, що питання про вступ в НАТО Україна може вирішувати самостійно без жодного зовнішньополітичного впливу. Окрім того, жодна третя країна, зокрема Росія, не може перешкоджати українським прагненням доєднатися до Альянсу.

США непохитно підтримують український суверенітет та прагнення до членства в НАТО. Про це заявив голова Пентагону США Ллойд Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном.

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Україна робить свій вибір самостійно

За словами Ллойда Остіна, будь-яке зовнішнє втручання у питання членства України в НАТО є неможливим. Свій зовнішньополітичний курс держава формує самостійно. Крім того, відповідаючи на питання про можливу перешкоду вступу в Альянс зі сторони Росії, голова Пентагону заявив, що у неї немає такого права.

Жодна третя країна не має права вето на вступ в НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання,

– заявив Остін.

Окрім того, голова Пентагону додав, що США продовжать співпрацю з Україною в оборонній сфері, щоб наша держава могла себе захистити від агресії.

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