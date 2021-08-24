Жодне карликове падло не може забрати нашу Незалежність, – військові з передової вітають Україну

Наші захисники 24 серпня привітали Україну з 30-річчям Незалежності. Вони по-особливому та по-справжньому знають, яка ціна українського суверенітету.

Восьмий рік поспіль українські військові борються із Росією. Цього дня вони згадують полеглих побратимів, дякують за підтримку та сподіваються на швидше закінчення війни.

Важливо Внутрішні чвари шкодять гірше за ворога, – Зеленський виголосив промову до Дня Незалежності

Вітання з Днем Незалежності з передової

Морпіхи 503 Окремого батальйону привітали Україну із Днем Незалежності прямо з окопів і барикад. Вони зазначили: ось тут, де вони і знімають це відео, власне і є українська Незалежність.

Восьмий рік кується вона тут, на Сході України. Всі ми з побратимами тут, щоб жодне маленьке карликове падло з синдромом Наполеона не могло забрати нашу Незалежність,

– привітав Україну один із морпіхів.

Військові 10 гірсько-штурмової бригади на честь свята зняли зворушливі ролики про військових на передовій і їхні долі. Тут і музиканти, і будівельки, і водії, які залишили усе і стали на захист України. Кожен із них привітав Україну зі святом та розповів свою історію.

Бійці 93 Окремої механізованої бригади Холодний Яр у привітанні із передової розмисли про те, що таке 30 років. Кожен із бійців розповів про те, скільки їм років і чого б вони хотіли досягти у 30 і що вже змогли, маючи 30+.

Привітання на День Незалежності від керівництва ЗСУ і НАТО

Командувач об'єднаних сил Олександр Павлюк також привітав Україну із передової. Він зазначив: поки українці пам'ятають загиблих Героїв – вони поруч із нами.

Сьогодні за нашу свободу доводиться боротися. На жаль, багато наших побратимів віддали своє життя у цій боротьбі. Я низько схиляю голову перед їхнім подвигом,

– зазначив командир ОС.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-майор Валерій Залужний у привітанні згадав тих, хто віддав найдорожче задля Незалежності – життя. Він звернувся до рідних і близьких полеглих Героїв та висловив свою шану. Українців же закликав пам'ятати.

Віддати життя за свою державу, пожертвувати здоров'ям, піти на свідомий ризик заради Батьківщини, – на це в усі часи, в усіх країнах здатна невелика частина суспільства. Я гордий тим, що у ЗСУ саме такі люди,

– зазначив головнокомандувач.

Начальник головного командного центру ЗСУ Ігор Луньов зазначив, що 24 серпня 1991 – день, який є золотою сторінкою нашої біографії.

Ця визначна дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення,

– йдеться у привітанні.

Командувач Об'єднаних сил союзників НАТО в Неаполі, командувач ВМС США у Європі та Африці адмірал Роберт Берк також привітав Україну з 30 річницею Незалежності. Він відзначив, що Україна може сподіватися на повну підтримку сил НАТО.

Сьогодні Україна продовжує протистояти прямим загрозам її суверенітету і територіальній цілісності та може покладатися на повну солідарність НАТО. Україна – цінний партнер НАТО.

НАТО підтримує суверенітет України, її територіальну цілісність,

– заявив Роберт Берк.

Командувач сухопутних військ Олександр Сирський зазначив: захисники за ці 7 років війни значно зміцнішали. Поняття "свобода" і "Незалежність" стали не абстрактними, а омитими кров'ю – кров'ю Героїв.

З початком російської агресії ви як ніхто інші дізналися справжню ціну Незалежності. Вона вписана у героїчний літопис кров'ю наших поранених і загиблих товаришів,

– відзначив командувач.

Як українці святкують День Незалежності