Жодних податків, – Шмигаль розповів, як нараховуватимуть "тисячу за вакцинацію"
Джерело:24 канал
Денис Шмигаль розповів, що обіцяну "тисячу гривень за вакцинацію" виплачуватимуть на віртуальні платіжні картки через Дію. Це буде фінансова підтримка для культурного сектору.
Гроші можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр чи на концерт, також на заняття спортом та подорожі Україною літаком або потягом. Про це прем'єр-міністр розповів на засіданні уряду.
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Податків на програму не буде
У програмі візьмуть участь близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу по всій країні. Із загального фонду держбюджету виділять 3 мільярди гривень цього року, а наступного – можуть розширити фінансування. Програма працює з 19 грудня й діятиме до кінця 2022 року.
Прем'єр наголосив, що жодних податків на цю тисячу гривень не нараховуватимуть. і виплати також не впливатимуть на нарахування субсидій.
До слова, таким чином хочуть не тільки підтримати бізнес, а й заохотити українців вакцинуватись. У влади є мета – аби щеплення отримали 70% дорослого населення.
Шмигаль розповів про "тисячу за вакцинацію":
Що цьому передувало
- Президент Володимир Зеленський розповів, що українці, які зробили 2 дози вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати по 1 тисячі гривень.
- Згодом речник Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що гроші видаватимуть не готівкою, а сертифікатом. Вичерпний список з переліком товарів та послуг, на які можна буде витратити гроші, оголосять найближчим часом.
- Шмигаль ж говорив, що оплату тисячі через Дію профінансують самі ж українці, які платять податки.
- Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко розповідав, що за відповідний законопроєкт парламентарі можуть взятись вже цього тижня.