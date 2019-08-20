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      Жодних проблем з виплатами боргів немає, навіть без грошей МВФ, – Нацбанк

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      В України немає проблем з обслуговуванням зовнішнього боргу
      В України немає проблем з обслуговуванням зовнішнього боргу / Ілюстративне фото (dn.ua)

      Проблеми з погашенням зовнішнього боргу України у 2019 році немає, навіть попри ймовірну відсутність фінансування з боку Міжнародного валютного фонду.

      Про це заявив журналістам у вівторок, 20 серпня, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, пише УНІАН.

      Читайте також: Світова економічна криза 2020 року: чи зможе Україна вберегтися від нових потрясінь

      За його словами, у порівнянні із 2018 роком ситуація навіть набагато краща.

      На рахунках уряду є понад 2 мільярди доларів і десятки мільярдів гривень. Жодних проблем із фінансуванням до кінця 2019 року Мінфін не має,
      – зазначив Сологуб.

      До того ж, складна ситуація на світових фінансових ринках минула Україну, яка "практично виконала програму запозичень".

      Утім, нова програма фінансування з боку МВФ є важливою, адже від її умов відштовхуються інші кредитори України. Тобто, "програма МВФ є дуже важливою для ціни запозичень". Наразі ж багато країн із гіршими фінансовими параметрами, ніж в України, залучають кредити з кращими умовами.

      Зазначимо, місія МВФ працювала в Україні у травні 2019, аби визначити, наскільки виконані умови для надання наступного траншу кредиту (мовилося про 1,3 мільярда доларів).

      Однак через скасування Конституційним судом статті про відповідальність за незаконне збагачення та дострокові вибори в Україні, у МВФ вирішили продовжити розмову про кредитування вже після обрання Ради й формування нового уряду.

      Читайте також: Коли Україна отримає наступний транш від МВФ та на що підуть гроші

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      Теги: Міністерство фінансів України Кабінет Міністрів України НБУ держборг МВФ Гроші
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