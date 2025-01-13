Конфлікт між "Русичем" та "Ахматом": як російські нацисти жорстко помстились кадирівцям

В російській армії стався гучний конфлікт між російськими націоналістами та спецназом "Ахмат". Це протистояння може бути вигідно Кремлю.

Таку думку висловив 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, розповівши подробиці протистояння, яке відбувається всередині окупаційного війська. Нагадаємо, що у грудні 2024 року Рамзан Кадиров погрожував відправити на передову "за першим наказом" резерви чеченців у кількості 84 тисяч осіб.

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Що передувало скандалу

Андрющенко розповів, що нещодавно Апті Алаудінов, командир чеченського cпецназу "Ахмат", що перебуває в Курській області, зустрівся з главою диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" Алєксєєм Мільчаковим, який є російським нацистом.

Ця зустріч була дуже несподіваною для багатьох, враховуючи, який скандал їй передував.

Історія розпочалась у серпні 2024 року, коли підрозділ ДШРГ "Русіч" – "Рускій мєч", який базується на Запорізькому напрямку, зайшли до кадирівських військ, до підрозділу "Ахмат – сила". Між ними відбувся доволі жорстокий конфлікт.

Частину ахматівців там вбили, частину зґвалтували, все це зняли на відео, яке згодом потрапило у мережу,

– наголосив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Проте коли вони це робили, за його словами, на Запорізькому напряму перебував ще один російський підрозділ – 291 мотострілецький полк, який на половину складався зі строковиків. Він перебував на постійній дислокації у Чечні. В ньому проходили службу виключно росіяни, не чеченці, і кадирівці їх використовували, як рабів.

Тому коли "Рускій мєч", ґвалтував і вбивав кадирівців, він це зафільмував від імені бійців цього 291 підрозділу. Саме від їхнього імені відео потрапило в мережу і після цього стався скандал. Саме через це Алаудінов викликав Мільчакова до себе і робив з ним, як кажуть, дуже цікаві речі,

– наголосив він.

Під час зустрічі Алаудінов з Мільчаковим записали спільне відео, в якому розповіли, що, мовляв, між ними немає жодного конфлікту.

Справляються без українців

Проте, як зазначив Андрющенко, йому відомо від українських спецслужб, що Мільчакову вдалося втекти звідти достатньо неушкодженим, тому що він сказав, що фігурантами скандального відео є не "Рускій мєч", а 291 МСП.

Ці відносини дуже цікаві для українців щодо розуміння того, що відбувається всередині Росії. Є кадирівці, які, ґвалтують "руських нацистів", і є "руські нацисти", які ґвалтують кадирівців. Вони один одного вбивають, а потім публічні особи зустрічаються, і все залежить від того, хто з них міцніший на теперішній час,

– зазначив керівник Центру вивчення окупації.

Проте Владіміру Путіну вигідний цей конфлікт, тому що, на думку Павла Андрющенка, він позбавляється від "біосміття", яке не потрібно йому сьогодні.

Це відбувається завдяки нашим героям, що утилізують окупантів шаленими темпами. Але іноді вони, на щастя, справляються і без нас,

– підкреслив він.

Зазначимо, що кадирівці продовжують розкрадати окупований Маріуполь. Зокрема з металургійного комбіната імені Ілліча вони вивозять металобрухт у промислових масштабах. Вони вже вивезли звідти все обладнання, яке можна було демонтувати, і продали його за великі гроші. Обсяг вкраденого майна дійсно великий, адже з маріупольського порту вийшло 2 балкери, які були повністю завантажені металобрухтом.