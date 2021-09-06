Жорстокі репресії: ЄС вимагає від Лукашенка звільнити Колесникову й Знака

6 вересня 2021 , 16:15
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Джерело:

EEAS

У Мінську 6 вересня засудили політв'язнів Марію Колеснікову та Максима Знака до 11 та 10 років ув'язнення. У Європейському Союзі закликали самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звільнити усіх бранців режиму.

Відповідне звернення від імені речника Європейської служби зовнішніх справ Петера Стано оприлюднили на сайті відомства. У ЄС наголосили, що Колеснікова стала символом руху за демократичну Білорусь у серпні 2020 року.

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ЄС вимагає звільнити усіх бранців режиму

"Під час закритого судового процесу разом з відомим адвокатом Знаком її судили за необґрунтованими звинуваченнями", – наголосив Стано.

Мовиться про те, що політв'язням інкримінують:

  • змову з метою захоплення держвлади неконституційним шляхом;
  • заклики до дій, націлених на завдання шкоди нацбезпеці Білорусі з використанням медіа та інтернету;
  • створення та керівництво екстремістською організацією.

За словами речника відомства, ЄС засуджує тривале нехтування мінським режимом прав людини і основних свобод народу Білорусі. Від Лукашенка вимагають негайно та беззастережно звільнити усіх політичних в'язнів у країні, яких налічують понад 650.

Зокрема пані Колесникову та пана Знака, журналістів і тих, хто перебувають за ґратами за реалізацію своїх прав,
– акцентував Стано.

Білоруський режим закликали дотримуватися міжнародних зобов'язань. У ЄС пообіцяли спрямувати зусилля на притягнення винних представників білоруської влади до відповідальності за жорстокі репресії.

Переслідування Колесникової та Знака: що відомо

  • Білоруську політичну діячку Марію Колесникову викрали 7 вересня 2020 року агенти безпеки у масках. Адвоката Максима Знака затримали 9 вересня 2020 року.
  • Обом затриманим представники білоруської влади висунули звинувачення у захопленні влади. Згодом до обвинувачень додали пункт про створення екстремістської організації.
  • Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на вироки своїм землякам. Вона наголосила, що несправедливо засуджені вийдуть на свободу набагато раніше, ніж того б хотілося Лукашенкові.
Автор: Євгенія Пласконь