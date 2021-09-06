Жорстокі репресії: ЄС вимагає від Лукашенка звільнити Колесникову й Знака
Джерело:EEAS
У Мінську 6 вересня засудили політв'язнів Марію Колеснікову та Максима Знака до 11 та 10 років ув'язнення. У Європейському Союзі закликали самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звільнити усіх бранців режиму.
Відповідне звернення від імені речника Європейської служби зовнішніх справ Петера Стано оприлюднили на сайті відомства. У ЄС наголосили, що Колеснікова стала символом руху за демократичну Білорусь у серпні 2020 року.
Актуально Режим Лукашенка засудив Колесникову і Знака до понад 10 років тюрми
ЄС вимагає звільнити усіх бранців режиму
"Під час закритого судового процесу разом з відомим адвокатом Знаком її судили за необґрунтованими звинуваченнями", – наголосив Стано.
Мовиться про те, що політв'язням інкримінують:
- змову з метою захоплення держвлади неконституційним шляхом;
- заклики до дій, націлених на завдання шкоди нацбезпеці Білорусі з використанням медіа та інтернету;
- створення та керівництво екстремістською організацією.
За словами речника відомства, ЄС засуджує тривале нехтування мінським режимом прав людини і основних свобод народу Білорусі. Від Лукашенка вимагають негайно та беззастережно звільнити усіх політичних в'язнів у країні, яких налічують понад 650.
Зокрема пані Колесникову та пана Знака, журналістів і тих, хто перебувають за ґратами за реалізацію своїх прав,
– акцентував Стано.
Білоруський режим закликали дотримуватися міжнародних зобов'язань. У ЄС пообіцяли спрямувати зусилля на притягнення винних представників білоруської влади до відповідальності за жорстокі репресії.
Переслідування Колесникової та Знака: що відомо
- Білоруську політичну діячку Марію Колесникову викрали 7 вересня 2020 року агенти безпеки у масках. Адвоката Максима Знака затримали 9 вересня 2020 року.
- Обом затриманим представники білоруської влади висунули звинувачення у захопленні влади. Згодом до обвинувачень додали пункт про створення екстремістської організації.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на вироки своїм землякам. Вона наголосила, що несправедливо засуджені вийдуть на свободу набагато раніше, ніж того б хотілося Лукашенкові.