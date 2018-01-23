Журналіста обурила каплиця у Харкові, названа на честь російського солдата

У місті Харків стоїть каплиця, названа на честь солдата армії Російської Федерації Євгена Родіонова.

Як зазначив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці Facebook, каплиця святого Євгенія у Харкові має ще одну назву – церква ікони Божої Матері "Стягнення загиблих".

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Церкву назвали так на честь російського солдата Євгена Родіонова, який наводив "конституційний порядок" у Чечні за наказом Бориса Єльцина. Військового було там вбито у 1996 році.

Каплиця належить УПЦ МП. В Україні російський солдат, який вбивав чеченців, вважається святим,

– зазначив блогер.