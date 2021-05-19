Журналісти зафіксували, як "слугам" наказали провалити створення ТСК по "вагнерівцям": фото

Народні депутати від "Слуги народу" отримали завдання провалити голосування за постанову про створення ТСК для розслідування зриву спецоперації зі затримання "вагнерівців".

Листування між нардепами від провладної фракції вдалося зафіксувати кореспонденту "Букв". Повідомляється, що "переписку" вели у чаті "група Гришиної" (ймовірно, йдеться про "слугу" Юлію Гришину).

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Журналісти видання пишуть, що депутатам від "Слуги народу" "дали вказівку провалити проєкт постанови №4105 про ТСК щодо "вагнерівців". Його автором на сайті парламенту вказаний нардеп від "Голосу" Роман Костенко.

Натомість народних депутатів закликали підтримати проєкт постанови №5243 авторства голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Провалюємо ТСК щодо "вагнерівців" Пороха (Петра Порошенка – 24 канал) і голосуємо нашу. Це важливо, там всього 150 голосів потрібно. Важливо не промахнутися,

– йшлося у чаті "слуг".

"Слугам народу" дали вказівку провалити створення ТСК / Фото "Букви"

Затримання "вагнерівців": коротко

У Білорусі в липні 2020 року затримали 33 осіб, причетних до приватної військової компанії "Вагнера".

Серед "вагнерівців" були учасники війни на Донбасі, які воювали на боці бойовиків. Україна надіслала Білорусі запит на екстрадицію 28 "вагнерівців". Однак його проігнорували і передали їх Росії.

ЗМІ повідомили, що операцію із затримання спланували українські спецслужби, проте вона провалилась через "злив" з Офісу Президента.

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