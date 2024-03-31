"Це стало найбільшим шоком": як і куди Росія вивозить вкрадене українське зерно

Росіянам вдається продавати крадене українське зерно. Вони створили у Мелітополі так зване державне підприємство "Державний зерновий оператор", яке за минулий рік вивезло з окупованої частини Запорізької області майже 212 тисяч тонн зерна. Його приблизна вартість – 46 мільйонів доларів.

Про це 24 Каналу розповіла співредакторка видання NGL.media Наталія Онисько, зауваживши, що кейс із "Державним зерновим оператором" (ДЗО) – це умовно лише 10% від загального обсягу. Журналісти і надалі будуть розслідувати цю тему, аби світові компанії не купували крадене українське зерно.

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Росіяни намагаються обходити санкції, але це реально відстежити. Міжнародна торгівля у будь-якому випадку залишає "паперовий слід".

Дуже багато журналістів займається цією темою. Вона з'являється на шпальтах світових видань. Думаю, що в результаті це буде доведено в судах як конкретний злочин,

– зазначила Онисько.

Хто купує крадене українське зерно

Як наголосила Онисько, ДЗО – це просто компанія-злодій. Її представники буквально викрали техніку, поля, збіжжя на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Керівникам цієї компанії вже повідомлено про підозру. Звісно, ці люди втечуть в Росію. Але їхні злочини вже є задокументовані правоохоронцями. Тому час справедливості колись настане.

У розслідування вдалося довести, що щонайменше 5 світових компаній купували в ДЗО крадене українське зерно. До прикладу, у швейцарській компанії Vivalon AG почали переконувати, ніби не знали, що це було українське зерно.

За документами це справді відповідає дійсності. Але я не можу стверджувати, що вони не знали. Ми ґрунтуємося суто на документах. Згідно з ними, вони дійсно не купували зерно в ДЗО. Але вони вдавали, що не бачили певних митних документів, де ДЗО виступав як декларант у митних документах. Однак вони у своїй відповіді нам наголошували, що будуть розбиратися у цій ситуації,

– зазначила Онисько.

Головне у цьому випадку результат. Важливо, аби компанії дійсно розібралися в цій ситуації та перестали купувати крадене українське зерно.

Були випадки, які буквально шокували

У цьому випадку росіяни напряму не продають зерно. Вони переукладають угоди через фірми-прокладки. Також окупанти вивозять українське зерно в російські порти. І вже звідти воно йде як "російське зерно", яке можна легально продавати. Так приховується походження зерна та реальний постачальник. Але способи бувають різні.

Попри це, деякі компанії свідомо купують таке зерно. І були випадки, які особливо шокували.

Для нас найбільшим шоком було те, що власником турецької компанії, яка найбільше купує зерно у цього ДЗО… Це були українці. От такі конкретні колаборанти. Це було досить несподівано для нас,

– зауважила Онисько.

Крадене українське зерно: коротко