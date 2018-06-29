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Журналістка розповіла, хто впливає на політику та бізнес в Одесі

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Генадій Труханов
Генадій Труханов / uk.etcetera.media

У Одесі поширюється інформація, що між мером міста Трухановим і бізнесменом Галантерником назрів серйозний конфлікт інтересів, адже останнього вважають, справжнім керівником міста.

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Христина Бердинських.

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Вона пояснила, що у Одеси є офіційний очільник міста – мер Геннадій Труханов. А Володимир Галантерник – це сірий кардинал Одеси, який впливає на політичні і бізнес-процеси у місті. 

У останні роки прізвище Галантерника все частіше фігурує в одеських скандалах, 
– наголосила Христина Бердинських.

Журналістка перерахувала, про що йде мова: це і можлива забудова Літнього театру, яку зупинили громадські активісти, і будівництво багатоповерхівки у Ботанічному саду, і відчуження території і об'єктів комунальної власності навколо військового аеродрому для будівництва нового корпусу торговельного центру. На думку Бердинських, цього бізнесмена цікавить, насамперед, як швидко, дешево і без проблем із дозволами прибрати до рук земельні ділянки для будівництва і торгівлі в Одесі.

За її словами, зараз у Одесі поширена інформація, що між Трухановим і Галантерником – конфлікт. Ніби вже і мер міста у шоці від апетитів бізнесмена.

Я цій інформації не довіряю. Принаймні, на нещодавньому ювілеї одного із одеських бізнесменів, були присутні і Труханов, і Галантерник. Вони спілкувалися між собою, промовляли тости,
– підсумувала Бердинських.

Відео повного випуску відеоблогу Христини Бердинських "Політична кухня" за 29 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Відеоблоги Геннадій Труханов Корупція Бізнес
Джерело: 24 канал
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