09:57
26 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Журналісту на Київщині розбили вікна будинку і кинули пояшку з бензином – фото

      - Читать новость на русском
      У вікно журналістові кинули камінь
      У вікно журналістові кинули камінь / фото Нацполіції

      У місті Тетіїв, що у Київській області, місцевому журналісту пошкодили вікна. Невідомі кинули великий камінь і пляшку із речовиною з характерним запахом бензину.

       Пляшка була частково заповнена, однак займання рідини не сталося. Про це повідомляють у пресслужбі поліції Київської області.

      Зверніть увагу Київська приватна клініка продавала немовлят у Китай: подробиці

      З людей у будинку ніхто не постраждав – господарів вдома під час нападу не було. 

      Камінь
      Камінь, яким розбили вікно у будинку

      Журналіст повідомив поліцейським, що цей напад пов'язує зі своєю професійною діяльністю.

      Детальнішої інформації про те, хто цей журналіст і через що на нього могли скоїти напад, наразі немає.

      Пляшка
      Пляшка із речовиною не спалахнула 

      За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 347-1 (Умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.

      Поліцейські встановлюють усі обставини події, проводять слідчо-оперативні заходи.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінал Кримінальні новини ЗМІ Журналісти Медіа Поліція Новини Києва Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Вийдіть зі своєї бульбашки, або Якими мають бути керівники під час кризи
      25 квітня , 19:27 Вийдіть зі своєї бульбашки, або Якими мають бути керівники під час кризи
      Наталія Кривда
      Олег Сенцов презентує нову книгу, написану у в'язниці
      25 квітня , 19:10 Олег Сенцов презентує нову книгу, написану у в'язниці
      Блог Медіа