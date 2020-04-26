Журналісту на Київщині розбили вікна будинку і кинули пояшку з бензином – фото

У місті Тетіїв, що у Київській області, місцевому журналісту пошкодили вікна. Невідомі кинули великий камінь і пляшку із речовиною з характерним запахом бензину.

Пляшка була частково заповнена, однак займання рідини не сталося. Про це повідомляють у пресслужбі поліції Київської області.

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З людей у будинку ніхто не постраждав – господарів вдома під час нападу не було.



Камінь, яким розбили вікно у будинку

Журналіст повідомив поліцейським, що цей напад пов'язує зі своєю професійною діяльністю.

Детальнішої інформації про те, хто цей журналіст і через що на нього могли скоїти напад, наразі немає.



Пляшка із речовиною не спалахнула

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 347-1 (Умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини події, проводять слідчо-оперативні заходи.