Журналісту на Київщині розбили вікна будинку і кинули пояшку з бензином – фото
У місті Тетіїв, що у Київській області, місцевому журналісту пошкодили вікна. Невідомі кинули великий камінь і пляшку із речовиною з характерним запахом бензину.
Пляшка була частково заповнена, однак займання рідини не сталося. Про це повідомляють у пресслужбі поліції Київської області.
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З людей у будинку ніхто не постраждав – господарів вдома під час нападу не було.
Камінь, яким розбили вікно у будинку
Журналіст повідомив поліцейським, що цей напад пов'язує зі своєю професійною діяльністю.
Детальнішої інформації про те, хто цей журналіст і через що на нього могли скоїти напад, наразі немає.
Пляшка із речовиною не спалахнула
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 347-1 (Умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють усі обставини події, проводять слідчо-оперативні заходи.