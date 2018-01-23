Зимові олімпійські ігри-2018 відбудуться з 9 по 25 лютого у південнокорейському місті Пхьончхан. Під час 23-ї Зимової Олімпіади продуть змагання із 15 зимових видів спорту. Розклад Олімпіади-2018 – дивіться далі.

На Зимових Олімпійських іграх-2018 розіграють 102 комплекти нагород. В Олімпіаді візьмуть участь 84 країни. Змагання пройдуть із восьми льодових дисциплін (бобслей, санний спорт, скелетон, хокей з шайбою, фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт-трек і керлінг) та із семи лижних (гірськолижний спорт, сноубординг, фрістайл, біатлон, лижні перегони, стрибки з трампліна та лижне двоборство).

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Україна наразі здобула 21 ліцензію в таких видах спорту, як біатлон (11 ліцензій), санний спорт (5 ліцензій), фігурне катання (4 ліцензії), скелетон (1 ліцензія). Однак відбір учасників триватиме до самого початку Ігор, тому міністр молоді та спорту України Ігр Жданов сподівається, що ще 10-15 спортсменів зможуть представляти Україну на Олімпіаді-2018 (зокрема Олександр Абраменко у фрістайлі).

Зауважимо, Росію відсторонили від участі в Олімпіаді-2018 за зловживання допінгом. Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати на Іграх-2018 російську символіку, прапор та гімн. Тож членів російської збірної, які не вживали допінгу і яких допустили до Олімпіади, оголошуватимуть як спортсменів-олімпійців з Росії.

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Зимова Олімпіада-2018: розклад змагань

Олімпіада-2018: дати церемоній відкриття і закриття

Церемонія відкриття Зимової Олімпіади-2018 розпочнеться 9 лютого о 20:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом). У цей день у південнокорейський Пхьончхан прибуде олімпійський вогонь. Естафета передачі олімпійського вогню розпочалася у Греції 24 жовтня 2017 року.

Під час церемонії відкриття пройде парад збірних країн-учасниць Олімпіади-2018. Цікаво, що КНДР та Південна Корея домовились йти під єдиним прапором на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор.

Церемонія відкриття триватиме дві години – до 22:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Читайте також: Україна вперше в історії матиме представника на Олімпіаді у скелетоні Церемонія закриття Зимових олімпійських ігор-2018 відбудеться 25 лютого з 20:00 до 22:00 (13:00-15:00 за Києвом). Олімпіада-2018: розклад змагань з біатлону

Олімпіада-2018: розклад змагань зі сноубордингу

Олімпіада-2018: розклад змагань з фігурного катання

Олімпіада-2018: розклад змагань з ковзанярського спорту

Олімпіада-2018: розклад змагань з хокею

Олімпіада-2018: розклад змагань з керлінгу

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