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Зимова Олімпіада-2018: розклад змагань

20:02, сьогодні 831 Читать новость на русском
Олімпіада-2018: розклад змагань
Олімпіада-2018: розклад змагань / 31tv.ru

Зимові олімпійські ігри-2018 відбудуться з 9 по 25 лютого у південнокорейському місті Пхьончхан. Під час 23-ї Зимової Олімпіади продуть змагання із 15 зимових видів спорту. Розклад Олімпіади-2018 – дивіться далі.

На Зимових Олімпійських іграх-2018 розіграють 102 комплекти нагород. В Олімпіаді візьмуть участь 84 країни. Змагання пройдуть із восьми льодових дисциплін (бобслей, санний спорт, скелетон, хокей з шайбою, фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт-трек і керлінг) та із семи лижних (гірськолижний спорт, сноубординг, фрістайл, біатлон, лижні перегони, стрибки з трампліна та лижне двоборство).

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Україна наразі здобула 21 ліцензію в таких видах спорту, як біатлон (11 ліцензій), санний спорт (5 ліцензій), фігурне катання (4 ліцензії), скелетон (1 ліцензія). Однак відбір учасників триватиме до самого початку Ігор, тому міністр молоді та спорту України Ігр Жданов сподівається, що ще 10-15 спортсменів зможуть представляти Україну на Олімпіаді-2018 (зокрема Олександр Абраменко у фрістайлі).

Зауважимо, Росію відсторонили від участі в Олімпіаді-2018 за зловживання допінгом. Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати на Іграх-2018 російську символіку, прапор та гімн. Тож членів російської збірної, які не вживали допінгу і яких допустили до Олімпіади, оголошуватимуть як спортсменів-олімпійців з Росії.

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Зимова Олімпіада-2018: розклад змагань

Олімпіада-2018: дати церемоній відкриття і закриття

Церемонія відкриття Зимової Олімпіади-2018 розпочнеться 9 лютого о 20:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом). У цей день у південнокорейський Пхьончхан прибуде олімпійський вогонь. Естафета передачі олімпійського вогню розпочалася у Греції 24 жовтня 2017 року.

Під час церемонії відкриття пройде парад збірних країн-учасниць Олімпіади-2018. Цікаво, що КНДР та Південна Корея домовились йти під єдиним прапором на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор.

Церемонія відкриття триватиме дві години – до 22:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

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Церемонія закриття Зимових олімпійських ігор-2018 відбудеться 25 лютого з 20:00 до 22:00 (13:00-15:00 за Києвом).

Олімпіада-2018: розклад змагань з біатлону

Олімпіада-2018: біатлон розклад

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Олімпіада-2018: розклад змагань з гірськолижного спорту

Олімпіада-2018: гірськолижний спорт

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Олімпіада-2018: розклад змагань з бобслею

Олімпіада-2018: бобслей

Олімпіада-2018: розклад змагань з лижних перегонів

Олімпіада-2018: лижні перегони

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Олімпіада-2018: розклад змагань з фрістайлу

Олімпіада-2018: фрістайл

Олімпіада-2018: розклад змагань із санного спорту

Олімпіада-2018: санний спорт

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Олімпіада-2018: розклад змагань з лижного двоборства

Олімпіада-2018: лижне двоборство

Олімпіада-2018: розклад змагань з шорт-треку

Олімпіада-2018: шорт-трек

Читайте також: Українці здобули 32 ліцензії на Олімпіаду-2018: які види спорту представлятимуть

Олімпіада-2018: розклад змагань зі скелетону

Олімпіада-2018: скелетон

Олімпіада-2018: розклад змагань зі стрибків з трампліна

Олімпіада-2018: стрибки з трампліна

Олімпіада-2018: розклад змагань зі сноубордингу

Олімпіада-2018: сноубординг

Олімпіада-2018: розклад змагань з фігурного катання

Олімпіада-2018: фігурне катання

Олімпіада-2018: розклад змагань з ковзанярського спорту

Олімпіада-2018: ковзанярський спорт

Олімпіада-2018: розклад змагань з хокею

Олімпіада-2018: хокей

Олімпіада-2018: хокей

Олімпіада-2018: хокей

Олімпіада-2018: розклад змагань з керлінгу

Олімпіада-2018: керлінг

Олімпіада-2018: керлінг

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Теги: Публікації Інфографіка Олімпіада-2018 Південна Корея Хокей Лижний спорт Гірські лижі
Джерело: 24 Канал
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