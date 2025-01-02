Росіяни вже кілька місяців використовують резерви, сформовані для зимового наступу

У зоні відповідальності бригади "Рубіж" Нацгвардії України ворог визначив пріоритетні ділянки для наступу. Там росіяни уже давно використовують свої оперативні резерви.

Про це заявив офіцер бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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План блискавичного наступу вдалося зірвати

Замість того, щоб у ключовий момент повністю залучити весь свій значний наступальний потенціал, противник використовує його поступово, уже протягом кількох місяців.

Імовірно, силами наших захисників вдалося зірвати план противника – блискавичний наступ по всій лінії бойового зіткнення,

– зазначив Черняк.

Він сказав, що зараз ситуація на полі бою залишається надзвичайно напруженою, проте "все могло бути набагато гірше".

Стараємося тримати визначені рубежі,

– додав офіцер.

До слова, в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що Покровський напрямок – один із найзапекліших на фронті. Там росіяни продовжують наступати групами, накопичуючи особовий склад. Вони намагаються просунутися до міста Покровськ через сусідні населені пункти. Сили оборони готуються до будь-якого розвитку подій на цьому напрямку.