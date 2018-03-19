Зірка "Сватів" потрапив до лікарні: стало відомо, чому

Популярного російського актора Федора Добронравова, відомого українським глядачам за роллю у серіалі "Свати", було госпіталізовано через напад судинного характеру.

Про це повідомив художній керівник Московського театру сатири, де власне і працює артист, Михайло Ширвіндт, передає ТАСС.

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За його словами, стан здоров'я Добронравова не викликає особливих побоювань, щоправда він має пройти додаткове обстеження.

"Щодо здоров'я Федора Добронравова ніякої паніки немає. У Федора трапився якийсь маленький напад судинного характеру. Це сталося в Сергієвому Посаді, але він вже приїхав до Москви, де на кілька днів ляже в клініку для обстеження", – зауважив Ширвіндт.

Крім того, художній керівник театру додав, що найближчу виставу за участю Добронравова "Де ми?!", що була запланованою на 21 березня, буде замінено на іншу.

"Наступна вистава, яка стоїть в афіші на 29 березня, відбудеться", – переконує він.

За словами агента Добронравова Ірини Сойкіної, також буде скасовано і виставу "Чудики", яка мала пройти у Петербурзі 25 березня, пишуть "РИА Новости".

Нагадаємо, раніше сат "24" повідомляв, що Федір Добронравов перебуває у лікарні, однак причина його госпіталізації була невідомою.