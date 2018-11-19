Зірки Голлівуду їдуть до Києва

Вперше в Україні відбудеться унікальний освітній проект для всіх, хто мріє потрапити до Голлівуду або будувати власну кінокар’єру в Україні.

"Голлівуд зсередини" – так називається перша серія воркшопів від творців кращих голлівудських фільмів!

Подія, що змінить життя українських акторів, режисерів, сценаристів та продакшн студій, адже саме під час навчання вони зможуть дізнатися секрети американської кіно кухні.

Як отримати за один день більше досвіду, ніж за роки практики розкажуть чотири кінозірки Голлівуду, які будуть виступати на одній сцені.

Девід Ранзіл – володар престижної кінопремії "Золотий глобус", сценарист серіалу "Велика маленька брехня". Працює із студією Paramount Pictures.

Шінтаро Шімосава – режисер, який працює із Аль Пачіно та Ентоні Хопкінсом. Працював над легендарними картинами "Ходячі мерці" та "Гірше, ніж брехня".

Кевін Манн – голлівудський продюсер, власник найбільш прогресивної продакшн компанії "Heaven Entertainment". Працює на студію Sony Pictures.

Любомир Левицький – режисер та продюсер. Піонер жанрового кіно в Україні, який приніс нам "Тіні незабутих Предків". Зараз створює свій новий трилер у Голлівуді, являється ініціатором та модератором проекту.

Кому буде корисно:

Режисерам

Як відзняти шедевр без грошей;

Хто такий голлівудський режисер: правда, яку не пишуть у ЗМІ.

Акторам

Секрети роботи з режисерами в США, завдяки яким ви швидко завоюєте потрібний авторитет і завжди будете очолювати список затребуваних акторів;

Як простому українському актору зацікавити голлівудського режисера.

Продюсерам

Як швидко знайти партнерів в Голлівуді, готових до співпраці з вами прямо зараз

ТОП помилок, які допускають 90% новачків. Заощаджуйте свій час та бюджет;

Як спродюсувати серіал чи фільм для Netflix.

Сценаристам

Як розсмішити весь світ: інструкція створення комедії, яку хочеться передивлятись знову й знову;

Як почати писати для американських студій та Netflix.

Production-студіям та сервісам

Чому Україна стала цікавим майданчиком для Голлівуду;

Як змусити великі голлівудські Production-студії працювати в ко-продукції з українськими сервісами;

Як зробити успішний бізнес на виробництві незалежного кіно.

Старт 1 грудня о 10:00

Під час події буде синхронний переклад. Більше про подію дізнайтеся за посиланням.