Зіткнення вертольотів у Саратовській області: майже усі члени одного з екіпажів загинули

28 квітня стало відомо, що російські військові втрачають вертольоти ще в дорозі до України. Так, у Росії зіткнулися відразу два борти. Відомо, що майже всі члени екіпажу одного із них загинули.

У російських ЗМІ зазначають, що вертольоти зіткнулися у Саратовській області. Один із них був навчальним і належав військовій базі, що у селищі Соколове.

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Один з членів екіпажу розбився під час катапультування

Відомо, що у вертольоті знайшли тіло одного загиблого. Він згорів живцем, коли повітряне судно впало. Про це розповів міністр охорони здоров'я Саратовської області Олег Костін.

Ще двоє членів екіпажу зуміли катапультуватися. Одному з них вижити не вдалося, він розбився. Натомість другий виявився живим. Пілот, зі слів міністра охорони здоров'я, перебуває у задовільному стані.

Зазначають, що авіакатастрофа у Росії сталася через кричущу недбалість. Так, один із вертольотів здійснював політ із села Соколове. Той, що навчальний. Він же і зачепився хвостовою частиною за другий. Внаслідок цього один з бортів упав і загорівся.

Росіяни продовжують втрачати свої вертольоти

Від початку повномасштабного вторгнення на територію України, російські загарбники не дорахувалися 155 вертольотів.

Так, на днях, ЗСУ вдалося знищити командирський гелікоптер. Вороже повітряне судно приземлили на Харківщині.

А от у свій день народження український військовий збив відразу три російські гелікоптери. Зробив він це з "Ігли", яку, до слова, опанував лише за день до цього.

У Нацгвардії показали, як знищили російський вертоліт К-52 "Алігатор". Він коштує приблизно 15 мільйонів доларів.

Тим часом росіяни ракетою за 6,5 мільйона доларів знищили дві хати на Запоріжжі: дивіться відео