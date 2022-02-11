Зізнався, що був за кермом: чоловіка з компанії Ярославського підозрюють у приховуванні злочину

У справі про резонансну ДТП з кортежем Олександра Ярославського з'являються нові деталі. Проти чоловіка, який зізнався у тому, що був за кермом машини, порушили кримінальне провадження. Мовиться про приховування злочину.

10 лютого поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловіку вже оголосили підозру.

До теми Розповідав, що сам любить сідати за кермо та порушував ПДР: архівне відео з Ярославським

Чоловіку, що зізнався, вже повідомили про підозру

За приховування злочину фігурант справи може опинитись за ґратами на термін до 3 років. Наразі слідчі здійснюють оперативно-розшукові заходи, аби встановити усі обставини смертельної аварії.

У помешканнях Ярославського та водія провели обшуки

Правоохоронці вже провели обшуки у готелі та помешканні Ярославського. Також обшукали і житло чоловіка, що вже зізнався у наїзді.

Метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди,

– пояснили у поліції.

Поліцейські вилучили 2 автомобілі та сервери. Наразі експерти опрацьовують інформацію.

Читайте також ДБР розслідує спробу фальсифікації справи ДТП з кортежем Ярославського

Раніше встановили особу загиблого

У поліції також повідомили, що встановили особу загиблого. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.

Головне про ДТП з кортежем Ярославського:

9 лютого автомобіль, який рухався у бік Харкова, скоїв наїзд на чоловіка. Той загинув на місці аварії.

На місці ДТП знайшли номер машини з кортежу Олександра Ярославського.

Вранці водій бізнесмена прийшов у поліцію та зізнався, що був за кермом.

Сам Ярославський вилетів за кордон. Він запевняв, що був вдома на час аварії.

ЗМІ, тим часом, інформують, що переважно Ярославський за кермом їздить сам.