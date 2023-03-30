Зламали замок і не пускають комісію Мінкульту: прибічники УПЦ МП увірвалися на територію Лаври

Комісію Мінкульту не пустили на територію Києво-Печерської лаври. Вона мала перевірити дві будівлі святині.

Представники УПЦ МП досі перебувають в Києво-Печерській лаврі, хоча 29 березня мали її звільнити, оскільки закінчився договір оренди. Що відбувається на території святині – інформує 24 Канал.

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УПЦ МП блокує роботу Мінкульту

Віряни УПЦ МП заблокували доступ комісії Мінкульту до Києво-Печерської лаври. Вони заявили, що буцімто не пустять державних службовців на територію святині.

Комісію Мінкульту не пустили у Лавру: дивіться відео

Сьогодні, 30 березня, комісія Мінкульту мала б перевірити дві будівлі на території Лаври. Проте віряни УПЦ МП планують й надалі перешкоджати їхній діяльності. У відповідь, членкиня комісії Мінкульту заявила, що викличе правоохоронців, якщо їй не дадуть змоги провести перевірку. Деякі очевидці повідомляють, що на території Києво-Печерської лаври навіть почалися сутички.

Віряни УПЦ МП увірвалися у Лавру: дивіться відео

Прихильники УПЦ МП також заявили, що вимагатимуть так званого "рішення суду". Лише після цього відбудеться "законне виселення", заявили віряни.

Віряни вимагають "законний документ": дивіться відео

Проте всупереч усьому, монахи УПЦ МП не покинули територію Лаври й навіть провели там службу. До 10 ранку тривала служба ченців у святині, яку транслювали у своїх соцмережах. Варто зазначити, що на неї прийшло чимало вірян.

Виселення УПЦ МП з Лаври: що відомо