Злетіли бомбардувальники Ту-95 та Ту-22: у Повітряних силах підтвердили

Росія вночі проти 26 травня підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, якими вона зазвичай обстрілює Україну. Повітряні сили підтвердили зліт.

Вночі стало відомо про зліт 3 бомбардувальники Ту-95. Саме з них ворог випускає ракети під час масованих обстрілів.

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Зліт з аеродрому Оленья

Повітряні сили повідомили про зліт 5 бомбардувальників Ту-95 з аеродрому Оленья. Крім цього, там уточнили, що зафіксовано виліт орієнтовно 5 бортів Ту-22м3. Моніторингові канали припустили, коли Ту-95 будуть біля пускових рубежів, звідки вони зможуть запустити ракети по українській території.

Відповідно до їхньої інформації, у разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково з 02:30 по 04:30.

Відповідно запуск ракет та їх можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 03:30 по 05:30. Росія постійно використовує ці бомбардувальники для масованих атак по Україні. Останнім часом найчастіше ворог цілить по енергетичній інфраструктурі. Ці атаки прогнозували на зиму, однак ворог діє інакше. Внаслідок цих атак енергосистема суттєво постраждала, тож в Україні діють графіки відключень світла.

Лише з початку 2024 року ворог здійснив уже 13 масованих атак. За даними The Military Balance, на кінець 2022 року росіяни мали у своєму розпорядженні 60 літаків Ту-95МС. Втім, реальна кількість боєздатних бомбардувальників цього типу суттєво менша. Мова про близько 45 одиниць Ту-95МС та 18 Ту-95МСМ. Частину цих літаків на озброєння країни-агресорки передала сама Україна.

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