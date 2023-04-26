"Триває підготовка до громадянської війни": з'явилися нові злиті розмови олігархів Росії

В мережі з'явився запис розмови нібито між одним з найбагатших людей Росії Романом Троценком та бізнесменом Нікалаєм Матушевським. Вона переважно складалася із нарікань на владу Кремля, а також припущень, що скоро в Росії люди почнуть вбивати одне одного прямо на вулицях.

Подібна небезпека для росіян справді є реальною. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Це цікаво Путін за 3 дні до вторгнення сам запустив механізм розвалу Росії, – ексагент КДБ

Жирнов зауважив, що злита розмова олігархів навіть не стала вже інформаційною бомбою. Адже нею став свого часу запис розмови Йосипа Пригожина з Фархадом Ахметовим.

Це уже підтвердження того, що такі розмови йдуть. Підтвердження того, що такі настрої в російській еліті є,

– прокоментував спікер.

На Росію чекають заворушення

Жирнов вважає, що в словах про можливі перестрілки серед росіян є правда. Адже в Росії після поразки буде переділ власності.

У Владіміра Путіна вже немає державної влади, адже там повний безлад. Коли пригожиці матом говорять до генштабу та міністра оборони і їх не розстрілюють на місці, або хоча б не саджають на губу, це доказ того, що є безлад і хитання у владі та армії,

– підкреслив колишній співробітник розвідки.

Він переконаний, що в Росії стає реальністю наближення громадянської війни, розпаду Росії на окремі складові.

"Коли почнеться такий безлад, то там і п'янь якась буде і загалом люди не дуже вміняємі. До того ж вагнерівці, які повернуться з фронту зі зброю. Вже це почалося, вже людей з гранатами та автоматами починають зупиняти, уже почалися вбивства, тяжкі злочини", – резюмував Жирнов.

Жирнов вважає громадянську війну в Росії цілком реальною: дивитись відео

Деталі розмови між бізнесменами Росії