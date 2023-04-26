"Триває підготовка до громадянської війни": з'явилися нові злиті розмови олігархів Росії
В мережі з'явився запис розмови нібито між одним з найбагатших людей Росії Романом Троценком та бізнесменом Нікалаєм Матушевським. Вона переважно складалася із нарікань на владу Кремля, а також припущень, що скоро в Росії люди почнуть вбивати одне одного прямо на вулицях.
Подібна небезпека для росіян справді є реальною. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
Це цікаво Путін за 3 дні до вторгнення сам запустив механізм розвалу Росії, – ексагент КДБ
Жирнов зауважив, що злита розмова олігархів навіть не стала вже інформаційною бомбою. Адже нею став свого часу запис розмови Йосипа Пригожина з Фархадом Ахметовим.
Це уже підтвердження того, що такі розмови йдуть. Підтвердження того, що такі настрої в російській еліті є,
– прокоментував спікер.
На Росію чекають заворушення
Жирнов вважає, що в словах про можливі перестрілки серед росіян є правда. Адже в Росії після поразки буде переділ власності.
У Владіміра Путіна вже немає державної влади, адже там повний безлад. Коли пригожиці матом говорять до генштабу та міністра оборони і їх не розстрілюють на місці, або хоча б не саджають на губу, це доказ того, що є безлад і хитання у владі та армії,
– підкреслив колишній співробітник розвідки.
Він переконаний, що в Росії стає реальністю наближення громадянської війни, розпаду Росії на окремі складові.
"Коли почнеться такий безлад, то там і п'янь якась буде і загалом люди не дуже вміняємі. До того ж вагнерівці, які повернуться з фронту зі зброю. Вже це почалося, вже людей з гранатами та автоматами починають зупиняти, уже почалися вбивства, тяжкі злочини", – резюмував Жирнов.
Жирнов вважає громадянську війну в Росії цілком реальною: дивитись відео
Деталі розмови між бізнесменами Росії
- На записі чутно, як олігархи говорять про те, що в Росії "все руйнується", бо влада – "в руках муд*л", а "Путін – придурок".
- Бізнесмени бідкаються, що від Росії нічого не залишиться, окрім "випаленої пустелі". А загалом вони збираються виїжджати за кордон.
- Самі Троценко та Матушевський спростували правдивість цієї розмови і назвали її фейковою.