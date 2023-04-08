Схоже на презентацію для журналістів: в чому єдиний сенс "злитих" документів про контрнаступ ЗСУ

В мережі з'явилася публікація "злитих" документів про плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Але вони дуже схожі на типову презентацію для журналістів, яку легко можна підробити.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він пояснив, який єдиний сенс був у цій історії і чому вона не спрацювала.

Дивіться також У ЗСУ вперше прокоментували "витік" документів щодо контрнаступу

Інформація з відкритих джерел

Тимур Олевський проаналізував "злиті" документи і вони йому нагадали презентацію для журналістів, яку роздають на типових військових навчаннях. Але є один нюанс, який вказує на те, що сформувати таку "секретну" інформацію може будь-хто.

"Порахувати кількість українських бригад, які проходили навчання за кордоном, я би міг сам без усіляких брифінгів та документів. Враховуючи, що я не військовий експерт. Вчора я порівнював з відкритих джерел скільки було повідомлень і в яких країнах про те, що українські військові проходять навчання – це відкрита інформація", – сказав опозиційний журналіст.

Тимур Олевський про "злиті" документи: дивитись відео

Навмисно занижені втрати

У "злитих" документах йшлося не тільки про підготовку українських військ, але й втрати з обох сторін. За цими "секретними" даними втрати Росії занижені у 10 разів, а України – перебільшені в 5. Це єдиний сенс був для ворога у цій історії, вважає Олевський. Утім, і тут пропаганда розлетілася на друзки.

Цифра російських втрат не б’ється з тією, яку підрахували їхні ж журналісти, просто переписуючи імена на кладовищі. Їх банально більше. Мої колеги займаються дослідженням кількості загиблих і за найконсервативнішою оцінкою вже більше, ніж значилося в документі. Не знаю на кого це все розраховано. Можливо, Путіну показували в якості якогось великого успіху розвідки, щоб заморочити голову,

– припустив він.

"Злиті" документи про контрнаступ ЗСУ: що відомо