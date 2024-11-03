Хто у США міг "злити" секретний пункт Плану перемоги про ракети Tomahawk

Володимир Зеленський представив західним партнерам План перемоги, який передбачав секретну частину. Однак в матеріалі видання NYT були відкриті деякі її деталі, а саме про ракети Tomahawk. Такі витоки секретної інформації зазвичай бувають не випадковими.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зазначивши, що загалом "злив" інформації – це не показник якоїсь змови чи злого наміру. Також він припустив, чи могла Україна в принципі отримати ракети Tomahawk.

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Нереалістичний сценарій

Військовий оглядач зауважив, що витік даних про ракети Tomahawk, які Володимир Зеленський просив передати Україні, не означає, що Білий дім не зацікавлений в перемозі України у війні.

Також, як наголосив він, важливо розуміти, що саме вважати перемогою. Якщо визволення української території в кордонах 1991 року, то до цієї перемоги дуже далеко, і це питання зараз не стоїть на порядку денному.

Зараз Україні важливо відстояти Донецьку область, стабілізувати фронт, змінити ситуацію на краще. Адміністрація Білого дому підтримує ці дії,

– підкреслив Шарп.

Водночас він вважає, що отримання Україною ракет Tomahawk від США абсолютно нереалістичним сценарієм в теперішніх умовах. Ці ракети, окрім Великої Британії, не постачались більше жодній країні.

Tomahawk Це Це крилаті ракети великої дальності виробництва США класу – "земля – земля", "повітря – земля". Їхня дальність, залежно від модифікації, складає – 870 – 2 500 кілометрів. Швидкість ракети становить 880 кілометрів на годину. Вага бойової частини – 450 кілограмів.

Якщо Україні не дозволяють бити по воєнних цілях всередині Росії на відстані до 300 кілометрів ракетами ATACMS, то про Tomahawk, які здатні летіти на 2 500 кілометрів і можуть влучити в Кремль, резиденцію Путіна та інші важливі цілі, взагалі не може мовитись,

– впевнений він.

Володимир Зеленський та його оточення, за словами військового експерта, чудово розуміли, що це нереалістичне прохання, однак воно несло хоч і таємний, але демонстративний характер. Це мало показати, що Україні потрібно багато, але їй все це не дають, тоді нехай передадуть щось інше.

До речі, Ізраїль свого часу також намагався цікавитись цими ракетами чи іншими системами, які США майже нікому не дають. Іноді це обговорювалось, але системи такого знакового типу не передавались, і немає шансів, що щось зміниться в цьому сенсі, якщо політика США не набуде кардинальних змін.

"Зливи" відбуваються ледве не щодня

"Щодо витоку інформації, то все, що передається та відомо багатьом співробітникам Пентагону, Державного департаменту та інших державних структур, з великою ймовірністю буде "злито". Особливо, якщо йдеться про неоднозначні політичні розклади і різні взаємовідносини", – зазначив Давід Шарп.

Іноді "зливи" бувають, на його думку, адресні, санкціоновані, щоб у світі дізналися, про що дискусія, у чому розбіжності. Іноді це чиясь особиста ініціатива.

Однак коли знають двоє – знають усі. В США це доволі розповсюджене явище – "зливи" щодо питань України та Ізраїля відбуваються ледве не щодня. Вони мають на меті розповісти, що відбувається за лаштунками з погляду Білого дому. Також іноді вони можуть бути не санкціоновані,

– підкреслив він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський, коментуючи "злив" секретного пункту Плану перемоги, заявив, що це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Однак після цього інциденту, за словами президента, "між партнерами немає нічого конфіденційного".