В Офісі Президента пояснили, чи вплине "злив документів" на ставлення партнерів до України

На початку квітня поширилася інформація про нібито військові документи, у яких детально йдеться про плани США та НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Однак цей інцидент ані не плутає планів ЗСУ, ані не впливає на відносини України та партнерів.

Усе тому, що оперативно-тактичні дані та сценарії абсолютно відсутні у публічному просторі. Про це в етері телемарафону розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, пише 24 Канал.

Дивіться також Це надзвичайно таємна інформація, – Пентагон уперше прокоментував "злив" секретних документів

Вплив документів на відносини з партнерами

Михайло Подоляк наголосив, що військові України, політичне та політично-військове керівництво держави вміє проговорювати будь-які питання на конфіденційному рівні з партнерами. А на цьому й будуються відносини з ними.

Відтак "злиті" документи абсолютно психологічно не впливають на відносини між Україною та партнерами. Адже між нашими державами є довіра, яка нікуди не зникне.

Ми говоримо, що це якісь секретні чи надсекретні документи, але це насправді аналітичні оцінки того, як треба ставитися, наприклад, до проблематики Тайваню, чи як треба ставитися до проблематики корейського півострову, чи як треба ставитися до того, що Україна не має достатньо того чи іншого інструменту для ведення війни. Це нормальна аналітика і я не бачу, що це якось має підірвати наші взаємні відносини з партнерами,

– підкреслив він.

"Злив" не розкриває важливі таємниці щодо контрнаступу

Також Михайло Подоляк наголосив, що наразі Україна лише готується до контрнаступу, відбувається накопичення резерву і ресурсу, проговорюються цілі. Також оцінюються ресурси Росії, її спроможність підтягнути додаткові свої сили на лінію фронту, оцінюється можливий розвиток подій на різних напрямках з точки зору стратегії як такої. Всього цього у відкритому доступі немає, відтак "злиті" документи не можуть розкривати важливі таємниці про те, де, що і як буде робити Україна безпосередньо на полі бою.

Також радник глави Офісу Президента звернув увагу на те, що ці документи, які частково виглядають як аналітичні, говорять про те, що, наприклад, Україні не вистачає певних засобів ПВО. Однак при цьому Україна про це не раз сама заявляла публічно.

Так, на не вистачає певних засобів ПВО, нам не вистачає певної кількості ракет до тих засобів ПВО, які в нас є чи до тих, які ми отримали. Ми ж про це постійно і публічно говоримо. Тобто я не бачу у цих документах щось таке, щоб мало вау-ефект,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Натомість, а його думку, ці документи мають абсолютно конкретну інформаційну складову, якою опікується Росія. Вони повинні були б розв'язати три проблеми:

дискредитувати відносини між Україною та іншими партнерами чи між США і іншими партнерами включно з Україною,

дати людям зрозуміти, що Росія контролює певні закриті інформаційні потоки, які забезпечують відносини між Україною та партнерами щодо підготовки контрнаступу чи щодо оцінки можливостей ресурсно вести контрнаступ,

відвернути увагу, адже уже не перший день обговорюється не конкретика, а "елементи інформаційної складової, які психологічно впливають на відносини і між нами внутрішньо в Україні, і між партнерами".

"Злив" інформації щодо контрнаступу ЗСУ