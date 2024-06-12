Така злива – вперше за 30 років: фоторепортаж 24 Каналу із Києва
В Києві вночі проти 12 червня вирувала негода. Дощ та вітер не вщухали навіть протягом дня.
Синоптики попередили людей, що у столиці України негода вируватиме до кінця доби 12 червня. Київська міська військова адміністрація заявила про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.
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Яка погода була в Києві
Вранці 12 червня в районі Індустріального мосту, що в Солом'янському районі, подекуди затопило вулиці. Окрім того, багато дерев негода повалила в районі Політехнічного інституту.
Станом на 14:39 12 червня Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив про ліквідацію 13 випадків повалених або пошкоджених дерев.
Негода подекуди підтопила вулиці в Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
У декількох районах столиці попадали дерева / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
У Києві десятиліттями не було такої потужної зливи / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Через негоду в столиці людей закликали за можливості залишатись у приміщеннях / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
У Києві випала більш ніж половина місячної норми опадів / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Київській області та в Києві. До кінця доби 12 червня буде значний дощ, а також пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Негода в столиці 12 червня 2024 року / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Київська міська державна адміністрація повідомила, що протягом 12 червня в Києві менш ніж за добу випало більш ніж половина місячної норми опадів. Тобто тільки станом на 15:00 повідомили, що нічний та денний рівні склали 46 міліметрів опадів. Нормативний обсяг опадів за місяць – 74 міліметри.
Злива з такою кількістю опадів у місті – вперше за останні 30 років,
– заявили в КМДА.
Через негоду людей закликали бути обережними, за можливості – залишатись у приміщеннях, не паркувати автомобілі біля дерев чи електроопор.
Водночас в Київській міській військовій адміністрації через сильний вітер закликали дотримуватись правил:
- не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;
- прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Злива у столиці / Фото Ірини Вихрущ, 24 Канал
Коротко про негоду в Києві
- Вночі проти 12 червня росіяни атакували Київ та область "Шахедами" та ракетами під час грози. Повітряна тривога тривала майже 2 години. За цей час українські військові збили майже всі цілі.
- У Київській міській раді заявили, що через значну кількість опадів 12 червня муніципальні служби працюють над ліквідацією наслідків підтоплень. Адже дощова каналізація одразу не могла впоратись з такою кількість опадів.
- Через негоду затримувався рух автобусів, тролейбусів та трамваїв. Зокрема, через технічні причини з затримкою о 17:00 12 червня курсували тролейбуси № 22К, 30, 35, 42Д по бульвару Чоколівський – площі Севастопольській в напрямку вулиці Ольжича.