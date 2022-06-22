Зло повернулося, – Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні

В Україні 22 червня –День скорботи та вшшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Президент Володимир Зеленський зазначив, що таке ніколи не масло повторитись, проте зло знову прийшло на українську землю.

Президент зауважив, що 22 червня згадують кожного, хто загинув у Другій світовій війні. Мовиться про мільйони втрачених життів та скалічених доль.

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Україна бореться за нову перемогу, – Зеленський

Це не мало повторитися, але зло повернулося. 24 лютого окупанти прийшли на нашу землю. І ми боремося за нову перемогу. І жоден ворог не ламає нашої волі,

– написав глава держави.

Свій допис Зеленський проілюстрував фотографіями, на яких – вщент зруйновані будинки, заплакані люди, військові, що горюють за своїми побратимами, свідчення поламаних та обірваних життів.

Проте це не архівні світлини, яким понад 70 років. Це свіжі кадри з війни, яка ще триває на українській землі.

Дивіться фотографії з допису Володимира Зеленського:

Під загрозою і інші пострадянські республіки

22 червня 1941 року німецькі війська вторглись на території Радянського Союзу і почали окупацію. За 4 наступні роки війни загинув кожен 5-й українець.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що Україна наразі намагається стримати Росію. Проте, якщо вона цього не зробить, то російська агресія може поширитись і на інші країни. Зокрема, під загрозою – країни Балтії та навіть Польща. Причина у тому, що у Москві чомусь розглядають країни – колишні частини СРСР – як частини своєї території.

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Жахливі наслідки російської агресії проти України:

Жертвами російського вторгнення в Україну могли стати десятки тисяч людей. Лише в Маріуполі попередньо від рук росіян загинули понад 20 тисяч місцевих жителів.

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, під час повномасштабної війни з Росією загинули більше ніж 10 тисяч українських військових, втричі більше – отримали поранення.

За попередніми підрахунками, вороги зруйнували в Україні 45 мільйонів квадратних метрів житла.

В Україні Росія "денацифікувала" 1,5 тисячі шкіл, дитячих садків та вищих навчальних закладів. Понад сотню з них вже неможливо відновити.

Дізнайтесь у відео, що відбувається на фронті у 119 день війни: