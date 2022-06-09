Злочинів Росії вистачить на 10 трибуналів, – Яковенко

Росія проливає кров тисячоліттями абсолютно безпідставно. Ніяк не можна пояснити багаторічну війну на Кавказі, адже там просто ріками лилась кров. Так само, не можна пояснити будь-яку подальшу агресію. яку розв'язувала Росія.

Про це 24 каналу розповів російський жураліст Ігор Яковенко. Він також зазначив, що Росія вела і веде загарбницькі війни без найменшого у тому сенсу.

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Окупація Криму та Донбасу також позбавлена будь-якого сенсу. Крим – благодатна та чудова земля, але вона є такою лише в складі України,

– зазначає Яковенко.

Все вказує на те, що українське військо найближчим часом піде у контрнаступ і поверне всі втрачені території, говорить журналіст. За його словами, навіть, якщо абстрагуватися від військової складової, то чисто економічно – це цілковите божевілля.

"Також варто додати момент, що Росія намагається "проковтнути" ту територію із населенням, яке їх просто ненавидить", – говорить Ігор Яковенко.

Зрозуміло, що Росія використає свою стару тактику на територіях Запоріжжя та Херсонщини – переселення, додає російський журналіст. Він каже, що це абсолютно те саме, що відбувалось із кримським населенням.

Стосовно міжнародних злочинів, то у Росії там такий список, що вистачить на 10 трибуналів,

– підкреслює Яковенко.

Український спротив в окупованому Криму

У Криму зафіксували роботу самоорганізованого партизанського руху, який збирає інформацію про переміщення російських військ та техніки. Активісти також поширюють правду про війну в Україні серед місцевих.

ФСБшники Росії скаржаться на те, що з 24 лютого до 12 травня у Криму пошкодили щонайменше 700 автівок з відповідною рашистською символікою. Через це фанати Путіна вимушені знімати відповідні літери зі своїх машин.

Оскільки у Москві вкрай незадоволені настроями людей у Криму, загарбники віддали наказ місцевим поліцейським та ФСБшникам "закрутити гайки" та не допустити провокацій. На допомогу злочинцям відправили загони правоохоронців з Ростовської області.

Продовжуються на Кримському півострові й затримання. Цього разу взялися за митця з Євпаторії Богдана Зізу, який облив жовтою та блакитною фарбами будівлю окупаційної "влади". Після затримання окупантами 16 травня Зізу взагалі зник. Місце перебування активіста наразі невідоме.

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