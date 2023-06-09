Путін уявив себе "надлюдиною", – політтехнолог про злочинний наказ підірвати ГЕС

Підрив Каховської ГЕС – це навмисне масове вбивство, яке скоїла Росія. Лідер країни-терористки Владімір Путін існує в іншій реальності, де нормально віддати наказ про вбивство не лише тисяч українців, а й своїх.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що Путіну абсолютно неважлива кількість жертв.

Важливо Ердоган хоче включити "ґвалтівника" у розслідування підриву ГЕС, – політолог

Цинізму Росії немає меж

Владімір Путін абсолютно відбитий диктатор. Всі диктатори, перебуваючи певний термін на посаді, приходили до того, що потрібна війна, навколо лише вороги й треба ввійти в історію.

Всі до цього приходили, а чим це закінчувалось ми знаємо,

– сказав політтехнолог.

Президент Росії до кінця не розумітиме, які страшні злочини він скоїв й коли до нього прийдуть думатиме, що це якийсь фарс, постановка й такого бути не може, адже він "вічний володар".

"Очільник Росії уявив себе "надлюдиною" й думає, що він присланий на Землю лідер, який повинен вписати золотими буквами своє ім'я в історію. На щастя, закінчить він трагічно", – зазначив Тизенгаузен.

Чому Путін не їде у Херсонську область після підриву ГЕС: дивіться відео

Важливий візит Зеленського у Херсон

Водночас президент України Володимир Зеленський повна протилежність цинічному диктатору. Він їде у затоплений внаслідок підриву ГЕС Херсон, щоб підтримати свій народ.

Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Путін не планує відвідувати Херсонську область.

Це показує ставлення президентів до страшної катастрофи. Очільнику Кремля байдуже скільки людей помре й що буде з територією. Він здатний лише говорити, що нібито збирається рятувати людей і піклуватися про них.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС: останні новини