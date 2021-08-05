Як зазначив прокурор Сергій Сотник, на хлопця напали 5 серпня увечері. Зловмисники наперед знали, що він працює в гаражі допізна.
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Кричала дівчина
Нападники прийшли до хлопця, щоб той повернув борг одному з них. Молодик якраз був біля гаража з дівчиною. Чоловіки схопили його і почали бити. Потім зловмисники заштовхнули хлопця в авто Daewoo Sens і хотіли втікати.
Проте раптом на місце приїхали люди, які стали свідками події. Вони, на крики дівчини, перегородили чоловікам виїзд своїм авто.
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