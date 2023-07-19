Злякався ордера: Путін таки не відвідає саміт БРІКС у Південній Африці
Джерело:Адміністрація президента ПАР
Кремлівський диктатор Владімір Путін не приїде на саміт БРІКС, який у серпні відбудеться у ПАР. Водночас Кремль вирішив відправити у ПАР главу російського МЗС Сергея Лаврова.
Президент ПАР Сиріл Рамафоса підтвердив, що Путін не буде особисто присутній на саміті БРІКС. У повідомленні мовиться, що Путін не буде присутній на саміті за взаємною домовленістю.
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Замість Путіна у ПАР поїде Лавров
У саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки. Відтак, тільки держава-терорист Росія не буде представлена на найвищому рівні.
Вочевидь Путін відмовився особисто взяти участь у саміті БРІКС через ордер на його арешт, який у березні 2023 року видав Міжнародний кримінальний суд.
У Кремлі неодноразово заявляли, що ордер, мовляв, не становить загрози для Путіна. Однак на практиці стало очевидно, що лідер Росії боїться опинитися на лаві підсудних та відповісти за воєнні злочини проти України.
Як відомо, кремлівського диктатора підозрюють у незаконній депортації українських дітей у Росію.
Путіна можуть заарештувати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут. Серед цих країн і ПАР.
У ПАР натякнули, що Путіну не варто їхати на саміт
- Генеральний секретар правлячої партії ПАР Фікіле Мбалула натякав Путіну, що йому не варто їхати на саміт, оскільки Південна Африка є членом МКС.
- Відповідно ПАР довелося б затримати кремлівського диктатора. Раніше прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Південна Африка має дотримуватися міжнародного права та вчинити "правильно", якщо Путін приїде в ПАР.
- У відповідь у Кремлі пригрозили, що арешт Путіна буде оголошенням війни Росії. Про це розповів президент ПАР Рамафоса.
- Слід зазначити, що в Офісі Президента розповіли, що в ПАР "передумали" запрошувати Путіна на саміт БРІКС після розмови з главою ОП Андрієм Єрмаком.
- Саміт БРІКС відбудеться у ПАР з 22 до 24 серпня. Це перший саміт БРІКС, який буде проведений особисто з моменту пандемії COVID-19 і подальших глобальних обмежень.