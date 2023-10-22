Мобілізація в Україні: Зеленський досі не підписав закон про зменшення призовного віку

На час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні скасували призов на строкову службу, тобто строковиків до 27 років не залучатимуть до служби у Збройних Силах. Водночас Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який має зменшити призовний вік до 25 років.

Наразі цей проєкт закону мусить підписати Президент України Володимир Зеленський, який поки що цього не зробив. Що відомо про зменшення призовного віку для українців і на якому етапі зараз перебуває це рішення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Чи мобілізуватимуть в армію всіх чоловіків в Україні: пояснення ЗСУ

Законопроєкт ухвалили 5 місяців назад

Згідно з законом про військову службу і військовий обов'язок українці віком від 18 до 27 років підлягають призову на строкову військову службу. А чоловіки, яким уже виповнилося 27 років, стають військовозобов'язаними й підлягають мобілізації у лави ЗСУ.

Тобто наразі мобілізувати в українську армію можуть людей від 27 по 60 років включно. У Міністерстві оборони України зазначали, що така ситуація є недоцільною, адже тривале перебування на обліку призовників під час воєнного стану, тоді як призов під час воєнного стану відсутній, призводить до того, що значна кількість придатних до служби громадян не може бути мобілізована до лав ЗСУ.

Наразі люди до 27 років можуть іти на фронт лише добровольцями й підписати контракт на службу у Збройних Силах. Крім того, військові стверджували, що чинна норма не відповідає вимогам сьогодення і є застарілою.

Зрештою 30 травня 2023 року Верховна Рада проголосувала за зміни до закону, зменшивши конституційною більшість призовний вік до 25 років. Таке рішення дозволить мобілізувати більше молодих людей до лав ЗСУ, але наразі цей закон так і не запрацював.

Зеленський досі не підписав закон

У червні 2023 року закон підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передавши документ президенту. Однак Володимир Зеленський з 5 червня досі не підписав закон, який ухвалив український парламент.

Крім того, журналісти намагалися зв'язатися з Офісом Президента щодо того, чому український президент досі не підписав цей закон. Однак там відмовилися давати коментарі з цього приводу.

В Україні поки нема потреби посилювати мобілізацію