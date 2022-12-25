У ЗСУ прокоментували можливість "зимової паузи" у бойових діях з боку України

З настанням зими та різдвяних свят чимало людей могли подумати, що активні бойові дії на певний час призупиняться. Однак у Збройних Силах розповіли, як буде насправді та до чого слід готуватись російським загарбникам.

Експерти зазначають, що ворог не планує здаватися та навіть будує плани щодо потенційних наступів. Вочевидь, саме тому речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону зазначив, що ми не повинні давати загарбникам ні дня спокою.

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Росіяни не дочекаються "зимової паузи"

Як повідомляє спікер ЗСУ, бойові дії з боку української армії продовжуватимуться навіть взимку, бо один із принципів ведення війни, якого дотримується українське командування, звучить як "не давати спокою ворогові".

Власне, важливо, аби окупанти постійно відчували загрозу та небезпеку, не могли зосередитися на побудові своїх бойових порядків чи, наприклад, системи оборони.

Це принципова позиція нашого командування. Ще під час київської операції генерал-полковник Сирський, Герой України, який зараз командує східним фронтом, дотримувався такого принципу. Він постійно не давав противнику перепочинку, бив по ньому так званим турбуючим артилерійським вогнем, уражав його диверсійними групами та іншими видами ураження, проводив атаки малими мобільними групами,

– сказав Череватий.

Окрім того, він наголосив, що підрозділи української армії на східному фронті активно використовують високоточну зброю для того, щоб ліквідовувати загарбників. Щодня Збройним Силам вдається атакувати командні пункти, польові артилерійські склади, склади паливно-мастильних матеріалів, великі скупчення техніки та особового складу росіян.

Окупанти намагаються захопити Бахмут

Очевидно, що про ніяке "припинення вогню" чи зменшення активності бойових дій – особливо на Сході – не може і йтися, коли російські загарбники намагаються провадити активні наступальні дії, зокрема на Бахмутському напрямку.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко переконаний, що активність бойових дій поблизу Бахмута ще навіть не досягла своєї кульмінації – тобто найтяжчі бої лише попереду.