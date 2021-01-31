ЗМІ дізналися, коли Байден вперше розповість про зовнішньополітичний курс США

Джо Байден вже оприлюднив свою програму щодо протистояння коронавірусу. Невдовзі він має намір розповісти й про те, як за його каденції поводитимуться США у царині світової політики.
Джерело: NBC
Журналісти дізналися, що Джо Байден виступить із промовою про своє бачення зовнішньої політики США. Лейтмотивом її буде "відновлення місця Америки у світі".
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Коли Байден оголосить про свій зовнішньополітичний курс
Президент США Джозеф Байден із програмною промовою щодо свого зовнішньополітичного курсу виступить у понеділок, 1 лютого.
- Цього дня новий очільник Білого дому, як з'ясували ЗМІ, планує підписати низку указів.
- Вони повинні показати зусилля нової американської адміністрації щодо втілення нового підходу США до подій на світовій арені.
Особливий акцент зробить Байден у своїх перших указах на возз'єднанні родин мігрантів, розділених командою Дональда Трампа за його каденції.
Нагадаємо, Джо Байден виграв президентські вибори у листопаді 2020, а 20 січня 2021 склав присягу і став 46 главою Білого дому, попри шалений опір Трампа та його прихильників.
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