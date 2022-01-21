ЗМІ дізналися, яку зброю Вашингтон дозволив передати Україні

Країни Балтії передатуть Україні зброю американського виробництва. Аби це стало можливим, потрібно було отримати дозвіл США.

Естонія, Литва та Латвія подали відповідний запит і у Вашингтоні його схвалили. Втім, поки невідомо, коли саме звідти планують передати озброєння.

Важливо США вважатимуть вторгненням в Україну будь-який перетин кордону російськими військами, – Байден

Союзники по НАТО підтримують Україну

Представник Держдепу підкреслив, що США, їхні союзники та партнери об'єднуються, аби прискорити надання допомоги Україні у сфері безпеки. При цьому, обговорювати деталі поставок із країн Балтії він відмовився.

Ми використовуємо усі доступні інструменти, аби допомогти Україні зміцнити свою обороноздатність перед зростаючою російською агресією,

– запевнив посадовець.

Напередодні у Зеленського наголосили, що Україну підтримують усі 30 держав НАТО. Таку заяву речник президента зробив за підсумками переговорів у Женеві.

Що ЗСУ отримають від країн Балтії:

протитанкові комплекси Javelin;

зенітні системи Stinger.

Які країни готові надати озброєння

Раніше у Байдена повідомили, що планують надати Україні 5 транспортних вертольотів Мі-17. Їх купували для афганських солдатів.

Нещодавно Лондон почав передавати Україні легку протитанкову зброю. У британському Міноборони пояснили, що це рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії". За словами Юрія Бутусова, мовиться, зокрема, про гранатомети NLAW. Журналіст назвав їх найкращими у світі гранатометами для бою у місті й зауважив, що аналогів Росія не має.

Водночас надати оборонне озброєння пообіцяли й у канадському МЗС. А от позиція Німеччини залишається незмінною – звідти постачати зброю в Україну відмовляються.

Чи допустять у США напад на Україну: дивіться відео