ЗМІ інформують про звільнення Киселівки та Борозенського на Херсонщині: розташування на карті

Збройні Сили України вже звільнили Киселівку в Херсонській області. Це село розташоване орієнтовно за 25 кілометрів від обласного центру.

Відповідне відео поширив активіст Сергій Стерненко. Він також написав про звільнення Борозенського. Проте офіційної інформації від Генштабу ЗСУ станом на 15 годину 10 листопада не надходило. Перед цим ЗМІ написали про звільнення Брускинського.

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ЗСУ звільнили ще два села на Херсонщині

28 бригада, Киселівка, сільрада… Це Херсонська область, Херсонський район, Чорнобаївська сільська рада,

– сказав військовий.

Також український боєць розповів, що разом з 28-ю окремою механізованою бригадою імені Лицарів Зимового Походу на Херсонщині є 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського.

ЗСУ звільнили нове село на Херсонщині: дивіться відео

https://24tv.ua/zmi-povidomlyayut-pro-zvilnennya-bruskinskogo-hersonshhini-pokazuyemo_n2195445

Де розташована Килелівка: дивіться карту

ЗСУ зайшли в Борозенське

У телеграм-каналі опублікували фото військових Збройних Сил України біля напису "Борозенське". Найімовірніше, наші військові вже деокупували й цей населений пункт.



Наші військові зайшли у Борозенське / Фото Сергія Стерненка

ЗСУ звільнили Борозенське: дивіться на карті



Варто зауважити, що село Киселівка та Борозенське розташовані уздовж правого берега Дніпра орієнтовно за 120 кілометрів одне від одного. ​

Окрім того, звільнене нашими військовими 9 листопада Брускинське розташоване у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області –орієнтовно за понад 90 кілометрів від Херсона та за 30 кілометрів від Борозенського.

Останні новини з Херсонщини

9 листопада командувач армії Росії Сєргєй Суровикін заявив, що нібито Херсон та прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати, а оборона буде організована лівим берегом Дніпра. Варто зауважити, що обласний центр розташований якраз на правому березі.

Згодом українська влада заявила, що подібні дії росіян можуть бути пасткою, а Володимир Зеленський застеріг українців від надмірних емоцій. Президент пояснив, що ЗСУ виборюють територію:"Коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв".

Вже 10 листопада Головнокомандувач ЗСУ заявив, що наші військові з 1 жовтня на Херсонському напрямку просунулись орієнтовно до 36,5 кілометрів. За даними Валерія Залужного, загальна площа відвойованої території становить до 1381 квадратних кілометрів.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Україна відновила контроль над 41 населеним пунктом. Окрім того, наші герої просунулись на 7 кілометрів в напрямку Первомайське – Херсон. Там українські військові деокупували 6 населених пунктів.

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