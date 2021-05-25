ЗМІ назвали дату зустрічі Байдена з Путіним

З'явилися нові подробиці зустрічі американського та російського президентів. Джо Байден та Володимир Путін поспілкуються 15 –16 червня у Женеві.

Про це журналістам повідомили 2 американських чиновників. Вони заявили, що Білий дім та Кремль наближаються до завершення відповідних домовленостей.

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Офіційні особи підкреслили, що Женева стала остаточним претендентом на проведення зустрічі між Байденом та Путіним, яку вже давно обговорювали.

Політики зустрінуться там 15 – 16 червня після того, як завершиться перша міжнародна поїздка Байдена з моменту вступу на посаду президента США.

Напередодні Білий дім відправив до Женеви радника з нацбезпеки Джейка Саллівана. Там він зустрівся зі своїм російським колегою, аби обговорити деталі зустрічі.

Про що говоритимуть Байден та Путін

Натомість у Білому домі відмовилися коментувати остаточне місце зустрічі, поки не будуть уточнені всі деталі.

В адміністрації Путіна запевнили, що президенти піднімуть питання стратегічної стабільності та контролю над озброєннями. Мовляв, ця тема стосується усього світу.

Зауважимо, що пропозицію про зустріч з Путіним президент США озвучив ще у квітні. Він запропонував провести її на "нейтральній території".

Спочатку зустріч погодились організувати Фінляндія, Австрія та Ісландія. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про Швейцарію, яку підтвердили джерела у Білому домі.