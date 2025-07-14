ЗМІ назвали, коли Верховна Рада проголосує за склад нового Кабміну

Український уряд оновлюється. Уже відомо про зміну прем'єр-міністра, а от щодо складу Кабінету міністрів вирішать днями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Коли в Україні з'явиться новий уряд?

Журналісти Суспільного з посиланням на джерела інформують, що Верховна Рада буде голосувати за новий уряд вже цього тижня.

Призначення нового складу уряду планується на 17 липня, голосування за відставку (попереднього – 24 Канал) відбудеться днем раніше – 16 липня,

– мовиться в дописі.

Такі дані навели народні депутати зі "Слуги народу". Втім, на рівні фракції кандидатури міністрів ще не обговорювали.

Хто увійде до нового Кабінету міністрів України?

14 липня Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити Кабмін. Раніше про те, що жінка може вперше стати на чолі українського уряду, писали в ЗМІ.

Також журналісти повідомляли, що Денис Шмигаль обійме посаду міністра оборони, а Рустем Умєров поїде послом у США. Таким чином, Оксана Маркарова буде звільнена.

Народний депутат Ярослав Железняк припустив, хто яке міністерство очолить у новому Кабміні:

міністром економіки може стати Олексій Соболєв, який наразі займає посаду першого заступника міністра економіки;

портфель міністра соціальної політики може отримати Денис Улютін, який зараз є першим заступником у Мінфіні;

якщо звільнять міністра енергетики Германа Галущенка, на його місце може прийти Світлана Гринчук – чинна міністерка екології;

а от міністр освіти Оксен Лісовий може позбутися посади – як і Оксана Жолнович, яка очолює Мінсоцполітики, та Микола Точицький, який зараз стоїть на чолі Мінкульту.

Також ідеться про те, що Міністерство національної єдності ліквідують.

Раніше ЗМІ наводили інформацію, що Віктора Ляшка можуть звільнити з посади міністра охорони здоров'я.