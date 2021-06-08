ЗМІ оприлюднили запис розмови між Волкером, Єрмаком і Джуліані

Американські журналісти оприлюднили раніше невідомий аудіозапис розмови 2019 року. У ній фігурують радник Трампа Рудольф Джуліані, нині глава Офісу Президента України Андрій Єрмак і дипломат зі США Курт Волкер.
Якщо вірити запису, давній друг Дональда Трампа Рудольф Джуліані сильно тиснув на Андрія Єрмака. Він хотів, аби Єрмак сприяв початку розслідування начебто корупції тодішнього кандидата у президенти Джо Байдена.
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Новий скандал із записом розмови представників США та України: що відомо
Проти ночі 8 червня у CNN розповіли про начебто наявний у них запис розмови телефоном, яка відбулася у липні 2019 року. Це розмова між Руді Джуліані, Куртом Волкером та Андрієм Єрмаком.
- Примітно, що цей дзвінок передував скандальній розмові Трампа із Зеленським, яка стала приводом до початку першої процедури імпічменту президента США.
Упродовж приблизно 40-хвилинної розмови представник Трампа Джуліані неодноразово наголошує Єрмаку, що Зеленський має публічно почати розслідування ймовірної корупції Байдена в Україні.
Усе, що нам потрібно від президента – це сказати: "Я призначу чесного прокурора, він розслідує і відкопає докази, які зараз є, і чи існують якісь інші докази – причетності до виборів 2016 року". А потім справу з Байденом треба закінчити. Хтось в Україні має поставитися до цього серйозно,
– говорить у записі людина з голосом Джуліані.
Тобто, Джуліані активно закликав владу України виконувати волю Трампа. Єрмак же при цьому ввічливо слухав, але намагався скерувати розмову на офіційні дипломатичні питання. Наприклад, про дату візиту Зеленського у США.
Я переконаний, щойно затвердять дати майбутнього візиту президента Зеленського в США – я готовий особисто взяти на себе контроль підготовки. І, звичайно, я готовий приїхати, і ми можемо особисто сісти та детально обговорити всі питання, всі ці розслідування, які ви перерахували у нашій бесіді,
– відповів Андрій Єрмак.
Зауважимо, Рудольф Джуліані ні в першому, ні в другому випадку не відповів на прохання CNN прокоментувати аудіозапис.
Телефонний скандал 2019 року: головне
Як вказали у виданні, така розмова не є чимсь особливим, а просто "один із залпів у багаторічному прагненні Трампа та його союзників нашкодити Байдену та підірвати виборчий процес 2020 року".
- Однак наступна розмова Зеленського з Трампом (від 25 липня) тільки підтвердила, що главі Білого дому дуже хотілося, щоб в Україні активізували розслідування проти компанії Burisma, якою керував син Джо Байдена.
- Трамп навіть заморозив 400 мільйонів доларів військової допомоги для України – за тиждень до телефонного дзвінка, – щоб Зеленський був зговірливішим.
Варто нагадати Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською