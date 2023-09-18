ЗМІ показали ймовірні фото пошкодженого російського підводного човна "Ростов-на-Дону"

У мережі з'явилися фото, ймовірно, пошкодженого в Севастополі російського підводного човна "Ростов-на-Дону". Судячи зі знимків, цей підводний човен справді довго відновлюватимуть.

Підводний човен "Ростов-на-Дону", який обстрілював Україну ракетами, тепер більше схоже на російський "угальок". У мережі показали фото, як він виглядає після того, як його пошкодили бійці ССО ЗСУ.

Дивіться також У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

Як зараз виглядає підводний човен "Ростов-на-Дону"

13 вересня, після гучних вибухів у Севастополі, стало відомо, що пошкоджений російський дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Окрім цього, пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ".

У ЗСУ підтвердили, що удару по човнах завдала Україна. В ОК "Південь" та українській розвідці також повідомляли, що судна мають дуже серйозні пошкодження і тепер у мережі з'явилися фото, ймовірно, ураженого підводного човна.

Уражений підводний човен "Ростов-на-Дону" є носієм крилатих ракет " Калібр ". Загальний залп – 4 ракети.



Ймовірно, пошкоджений підводний човен "Ростов-на-Дону" / @monitor



Ймовірно, пошкоджений підводний човен "Ростов-на-Дону" / "Кримський вітер"

Варто зазначити, що ремонт суден буде ускладнений і тим, що Україна завдала удару й по судноремонтному заводу "Севморзавод", де стояли вищезгадані кораблі. Нашим захисникам вдалося пошкодити ремонтні споруди.

Експерти американського Інституту вивчення війни зауважили, що очевидне знищення двох суден, швидше за все, призведе до того, що сухий док стане непрацездатним, доки російські сили не зможуть розчистити уламки.

Як Україні вдалось провернути цю операцію

Виявилось, що "Ростов-на-Дону" та Мінськ були пошкодженні завдяки роботі Силам Спеціальних Операцій Збройних Сил України. Захисники розповіли поетапно, як їм це вдалося: