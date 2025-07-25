ЗМІ повідомляють про прибуття в Україну однієї з німецьких систем Patriot

Україна, ймовірно, отримала нову систему протиповітряної оборони Patriot, про передачу якої домовлялися з представниками німецького уряду. Це перша військова допомога, яка надійшла з часів блокування підтримки Дональдом Трампом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чи дійсно Німеччина вже поставила в Україну систему Patriot?

Видання повідомляє, що система ППО та ракети до неї днями надійшли до України. Це сталося після того, як очільник США Дональд Трамп виділив на допомогу 10 мільярдів доларів та уклав угоду з європейськими партнерами щодо надання обороної зброї.

Завдяки угоді з Німеччиною до України вже прибула нова ракетна система ППО Patriot та додаткові ракети до неї,

– розповіли журналістам їхні джерела.