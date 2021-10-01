ЗМІ стверджують, що Саакашвілі в Україні: команда чекає його на мітингу в Грузії

Суперечки щодо справжнього місцерозташування Міхеїла Саакашвілі не вщухають останні кілька днів. Все через те, що політик пообіцяв повернутися до Грузії, де йому загрожує арешт.

Однак ЗМІ заявили, що керівник Національної ради реформ нібито перебуває в Україні.

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Саакашвілі перебуває в Україні

Як розповіли джерела, близькі до Держприкордонслужби, що Міхеїл Саакашвілі кордон України останнім часом не перетинав. Ще одне джерело стверджує, що Саакашвілі вранці 1 жовтня перебував у Лісниках, де розташований його будинок. Звідти політик попрямував до Києва.

Чи все ж в Грузії

24 канал не має офіційного підтвердження цієї інформації.

Раніше голова Офісу простих рішень та результатів Марія Барабаш підтвердила інформацію про прибуття експрезидента Грузії на батьківщину.

Михайло Саакашвілі наразі перебуває в Грузії. Я, як керівник його офісу, можу це підтвердити,

– заявила Барабаш.

А один з членів "Єдиного національного руху" Мурман Думбадзе розповів, що Саакашвілі з'явиться на публіці у Грузії ввечері 2 жовтня, щойно в країні завершиться голосування на місцевих виборах.

Його чекає уся Грузія, – Думбадзе

Член "Єдиного національного руху" додав, що Саакашвілі чекає вся Грузія.

"Він у Грузії. У ці хвилини він перебуває у Батумі. Він зробив серйозну заяву, він дотримався своєї обіцянки (приїхати до Грузії – 24 канал)", – додав Думбадзе.

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Повернення Саакашвілі в Грузію

Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.

Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину і наразі перебуває у Батумі.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що третій президент не перетинав кордон країни.

Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України. На батьківщині йому загрожує арешт.