ЗМІ заявили, що Росія готується до безпосереднього вторгнення: що кажуть у Міноборони

США мають розвіддані про те, що російські командири отримали наказ готуватися до безпосереднього вторгнення в Україну. Олексій Резніков запевняє, що про напад говорити недоречно, адже агресор не сформував ударних угруповань.

Про плани Росії пише американське видання CBS News, посилаючись на свого військового кореспондента Девіда Мартіна.

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Як наголошується, російські командири на місцях поблизу кордону з Україною "розробляють конкретні плани щодо того, як вони маневруватимуть на своїх ділянках поля бою".

Росія не створила ударного угруповання

Своєю чергою міністр оборони України заперечив підготовку до нападу.

Сьогодні (20 лютого – 24 канал), станом на цю годину, ударного угрупування з боку Росії у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що буде завтра чи післязавтра напад, на мій погляд, недоречно,

– наголосив Олексій Резніков.

Водночас глава Міноборони пояснив, що розгортати ударне угруповання країна-агресор може і тиждень, а може й місяць. За його словами, залежить від того, який план у голові в Путіна.

"Будь-яке формування ударного угруповання буде зафіксоване даними нашої розвідки й розвідки наших партнерів. Ми абсолютно свідомо оцінюємо всі ризики та всі загрози. Збройні сили України разом з усім українським народом готові до спротиву та до зустрічі", – підсумував міністр оборони.

Війська Росії поблизу України

Мільярдер Річард Бренсон наголосив, що світ має підтримати Україну в боротьбі проти Росії.

Американське видання CNN пише, що, згідно з розвідданими Сполучених Штатів, неподалік кордонів України сконцентровано близько 75% звичайних збройних сил Росії.

Поблизу лінії розмежування з нашою державою Польща та США почали військові навчання.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.