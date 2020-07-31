У липневому звіті Національний банк України вперше проаналізував, як зміна клімату вплине на економіку України. Регулятор аргументує це рішення тим, що центральні банки країн світу все частіше розглядають можливість врахування зміни клімату для формування монетарної політики.

Україна має потужно розвинутий аграрний сектор, тому зміни клімату для вітчизняної економіки є дуже важливими. Фактично половина того, що Україна експортує за кордон — продукція сільського господарства, повідомляє 24 канал.

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Аграрний сектор чекають зміни

Експерти стверджують, що потепління матиме як позитивні, так і негативні наслідки для українських аграріїв. Зміна клімату може збільшити врожайність земель, однак якість продукції знизиться.

Серед ключових негативних наслідків потепління виділяють:

зниження поживної цінності зернових культур;

зменшення родючості районів на Півдні та Сході (внаслідок зменшення опадів);

часткову втрату врожаю внаслідок екстремальних погодних умов (буревіїв, граду, злив, посухи).

Головна загроза для українських аграріїв

В НБУ заявили, що посухи — найбільша загроза для українського аграрного сектора. На сьогодні в Україні є можливість забезпечити штучним поливом лише 6% оброблюваних територій.

Зміна клімату вплине на мінливість світових цін

Економісти прогнозують, що зміна клімату матиме ключовий вплив на формування світових цін. Через коливання попиту та пропозиції вони будуть постійно змінюватися. Ціни на продукти харчування залежатимуть безпосередньо від врожайності.

Як Україні залишитися конкрентноздатною на світовому аграрному ринку

Фахівці НБУ заявили, що для збереження конкурентноздатності України серед світових аграріїв необхідно:

збільшити продуктивність;

забезпечити близькість портів;

розробити програму розвитку річкового транспорту;

покращити інфраструктуру.

У свою чергу НБУ, щоб вберегти економіку від негативних наслідків потепління, планує розвивати фінансові ринки, зокрема, ринки страхування та форвардних операцій.