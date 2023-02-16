Нічна ракетна атака: Мусієнко сказав, які 2 головні цілі мала Росія

Останніми днями Росія запускала на територію України декілька повітряних куль з радіолокаційними станціями. Такі кулі вони використали для ведення повітряної розвідки, а ще хотіли продемонструвати, що Росія може змінювати тактику.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, у вчинку Росії була комбінована мета на тлі інформації щодо накопичення авіації на кордоні з Україною.

Читайте також В ОПУ прокоментували масове стягування російської авіації до кордонів України

Росія має більш потужні засоби, ніж повітряні кулі

Олександр Мусієнко розповів, як щотижня на території Білорусі злітає літак ДРЛО, який проводить розвідку. Він має краще технічне оснащення, ніж повітряні кулі. Звідси виникає питання, а для чого тоді повітряні кулі?

Дослідник припустив, що Росія має комбіновану мету, а тому використала нічну атаку в поєднанні з іншими подіями:

Публікація Financial times про накопичення авіації на кордонах з Україною.

"Це саме збіглось із зустріччю у форматі "Рамштайн", саме це там обговорювалось й одним з рішень "Рамштайну" стало продовжувати надавати Україні засоби ППО", – сказав дослідник.

Інформація про можливу змінити тактики Росії у війні з Україною.

"Водночас під цю новину вони запускають ось ці свої кулі з цими відбивачами. Ясна річ, що люди починають це бачити й на тлі новин про зосередження авіації, можливу зміну тактики Росії та вдосконалені "Шахеди" й що починається? Починається проведення дуже потужної ІПСО", – сказав Мусієнко.

На його думку, усі ці речі, за задумом росіян, повинні були викликати панічні настрої в українців. Для цього вони зробили так, щоб усі ці події збіглись в один проміжок часу.

Росія не змінила тактику

Олександр Мусієнко зазначив, що ракетна атака, яка відбулась в ніч на 16 лютого хоч і була ефективною для росіян, але загальна кількість залпів не збільшилась. При цьому Росія застосувала ракети Х-22, які збити українським силам ППО вкрай важко.

Олександр Мусієнко розповів, чи змінила Росія тактику: дивіться відео

Послідовність дій Росії призвела до потужного інформаційного впливу на українців.

Все збіглось й тепер можна сказати, що, начебто, Росія знайшла якусь нову тактику, щоб вишукувати українські радари й завдавати координати та їх обходити,

– сказав Мусієнко.

Дослідник сумнівається щодо того, що Росія дійсно змогла провести ефективну розвідку та змінити траєкторію своїх польотів.

Це носить дійсно комбінований тип, в першу чергу закошмарити, як вони самі кажуть, а по-друге, якщо раптом вдасться, то може й правда це під якусь атаку провести та 1 – 2 цілі вразити,

– зазначив дослідник.

Також він наголосив, що цілі атак не змінилися. Ворог як і раніше атакує критичну інфраструктуру.

Нічна ракетна атака Росії: що відомо